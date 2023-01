Mond-Mission mit deutscher Beteiligung Die Ampelregierung strebt ins All

Vier dürre Zeilen in ihrem Koalitionsvertrag lassen nicht darauf schließen, dass die Ampelregierung ins All strebt. Da werden die Raumfahrt und die unter der Überschrift „New Space“ zusammengefassten kommerziellen Anbieter zwar als „zentrale Zukunftstechnologien“ gewürdigt. Und die Europäische Weltraumorganisation (Esa) findet ebenso Erwähnung wie eine neue Raumfahrtstrategie.

Weil aber der einzig konkrete Hinweis die „Bergung von Weltraumschrott“ behandelt, liest sich das Programm von SPD, Grünen und FDP nicht eben ambitioniert.

Die Bundesregierung muss aber auch in diesem Bereich auf das völlig veränderte internationale Umfeld reagieren. „Im Weltraum erleben wir ebenfalls eine Zeitenwende, auch dort ist Europas Sicherheit immer stärker bedroht“, betont Kai-Uwe Schrogl, der Sonderbeauftragte der Esa für politische Angelegenheiten, im Gespräch mit dem Tagesspiegel: „Chinesen und Russen haben uns schon vorgeführt, wie angreifbar etwa unsere Satellitenkommunikation bisher ist.“

Der Einfluss des Privatmanns Elon Musk im All ist ohnehin immer weiter gewachsen: Sein Unternehmen SpaceX übernimmt bemannte Raumflüge der Nasa, sein Satellitennetzwerk Starlink versorgt die Ukraine im Krieg mit Internet.

Vor diesem Hintergrund tut sich mittlerweile auch in Berlin einiges. „Für manche gilt die Raumfahrtpolitik in Deutschland immer noch als Nische“, sagt Anna Christmann (Grüne) als zuständige Koordinatorin der Bundesregierung, „aber es geht mehr denn je um handfeste Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen und Europas Souveränität – sowohl geopolitisch als auch gegenüber kommerziellen Anbietern wie Elon Musks SpaceX.“

Daher kündigt sie im Tagesspiegel an, dass die Regierung „im Herbst eine ehrgeizige deutsche Weltraumstrategie beschließen“ werde.

Sechs Handlungsfelder wurden identifiziert. Neben der Grundlagenforschung und der Entwicklung neuer Zukunftstechnologien ist das auch der Klimaschutz, weil die Erdbeobachtung wichtige Erkenntnisse liefern kann. Nachhaltigkeit ist für das grün geführte Wirtschaftsministerium gesetzt, Deutschland will sich hier für internationale Regeln einsetzen. Die beiden zentralen Themen sind freilich Deutschlands Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.

Deutschland will Teil eines Wachstumsmarktes sein

Die Gefahr wächst, in einem Wachstumsmarkt abgehängt zu werden. Wurden 2010 in der Raumfahrtwirtschaft global noch 277 Milliarden Dollar umgesetzt, waren es 2021 schon 469 Milliarden. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Satelliten im Erdorbit von rund 3200 auf gut 8000 – oft Kleinsatelliten, gestartet von sogenannten Microlauncher-Sites.

So ein kleiner Weltraumbahnhof wird auch in der deutschen Nordsee geplant – und wohlwollend unterstützt. Obwohl Deutschland bei der Kleinsatellitentechnik führend ist, schlage sich das „noch nicht in einer führenden Position deutscher Unternehmen“ nieder, heißt es im Ministerium von Robert Habeck (Grüne). Deshalb wolle man künftig „ein Umfeld bieten, in dem sich innovative privatwirtschaftliche Raumfahrtakteure entfalten“ können.

2010 waren es weniger als halb so viele.

Satelliten sind zudem sicherheitsrelevant, weshalb die Europäer schon länger beschlossen haben, ein eigenes Netz zu spannen. Doch es gibt Streit um die Ausgestaltung: Soll es nur um sichere Kommunikation gehen? Oder soll das Netz auch rund 45 Millionen Menschen in schlecht versorgten Gebieten schnelles Internet bringen? Geht beides zusammen?

Der Sonderbeauftragte Schrogl hofft zu Beginn der deutschen Vorsitzjahre in der Esa-Ministerkonferenz darauf, dass Berlin schlichten kann. Koordinatorin Christmann verspricht genau das: „Wir werden in diesem Jahr die konkreten Rahmenbedingungen für das unabhängige europäische Satellitennetzwerk schaffen, das aus mehreren Hundert oder Tausenden Satelliten bestehen wird.“

Mit den Investitionen für einen Mondtransporter bereiten wir schon 2023 vor, dass in den nächsten Jahren auch Deutsche Richtung Mond fliegen werden. Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für Raumfahrt

Deutschland zahlt den größten Anteil der 3,5 Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren für Europas All-Ambitionen bereitstehen – vielleicht auch für Visionäres. „Beim Space Summit im November hoffen wir als Esa auf den Startschuss der Staats- und Regierungschefs für die eigenständige bemannte, astronautische Raumfahrt, die Europa mittelfristig auch auf den Mond bringen soll“, berichtet Schrogl, der dabei „auf eine deutsche Führungsrolle“ hofft.

Ein Teil des Orion-Raumschiffes ist deutscher Bauart

Der Mond ist im Ministerium sogar schon früher ein Ziel. Schließlich wird im Rahmen der Esa bereits mit dem amerikanischen Artemis-Programm der Nasa kooperiert, das bereits 2025 wieder Menschen auf den Erdtrabanten bringen soll – nach mehr als 50-jähriger Pause.

Stolz verweist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt darauf, dass das Europäische Servicemodul ESM des Orion-Raumschiffes „zu wesentlichen Teilen in Deutschland gebaut wird“.

Man wolle aber „bei diesen Missionen zum Mond nicht nur mit Geld und Technologie dabei sein“, erklärt Christmann: „Mit den Investitionen für einen Mondtransporter bereiten wir schon 2023 vor, dass in den nächsten Jahren auch Deutsche Richtung Mond fliegen werden.“

Auf europäischer Seite ist die Bundesrepublik der zweitgrößte Geldgeber für die Landefähre, weshalb auch ein deutscher Astronaut oder eine deutsche Astronautin mit von der Partie sein könnte. Es brauche, so Christmann, „Männer und Frauen, die man kennt und die mit ihrer Person für die Raumfahrt stehen“.

