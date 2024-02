Münchner Sicherheitskonferenz Wie der Westen versucht, Putin die Stirn zu bieten

Für Wolodymyr Selenskyj ist der Zeitpunkt des Todes von Alexej Nawalny kein Zufall. „Wladimir Putin hat uns zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz ein klares Signal gesendet“, sagte der ukrainische Präsident in seiner Rede am Samstagvormittag: „Putin tötet jeden, den er will – sei es der Oppositionsführer oder jedes andere Ziel, das er auswählt.“

Der Stargast im Hotel Bayerischer Hof prophezeit zwar auch, dass der Kremlherrscher früher oder später im UN-Gefängnis von Den Haag enden oder selbst getötet werden wird, „von jemandem, der bisher für ihn tötet“. Bis dahin aber werde er noch viel Unheil anrichten wollen. Und mit dieser Einschätzung ist Selenskyj auf der 60. Münchner Sicherheitskonferenz alles andere als allein.

1 Wie wird die Gefahr eines russischen Angriffs eingeschätzt?

Vor einem Monat noch ließen die Worte von Boris Pistorius (SPD) aufhorchen. Im Interview mit dem Tagesspiegel nannte der Bundesverteidigungsminister einen „Zeitraum von fünf bis acht Jahren“, in dem er und die Experten seines Hauses einen russischen Angriff auf ein Nato-Land für möglich halten. Die Aussage scheint in München weitgehend Konsens zu sein.

So hegt etwa der scheidende niederländische Premier Mark Rutte für den Fall eines russischen Erfolges in der Ukraine „keinerlei Zweifel, dass Putin noch gieriger werden und auf Nato-Gebiet weitermachen würde“. Der Kriegspräsident aus Kiew – mit rund 300.000 russischen Soldaten auf dem eigenen Territorium – sieht die Gefahr ohnehin, da seine Truppen seit mittlerweile 724 Tagen die Invasionsarmee aufzuhalten versucht: „Wenn wir ihn jetzt nicht stoppen, wird Putin in den nächsten Jahren auch eine Katastrophe in anderen Ländern anrichten.“ Selenskyj hält den politisch Verantwortlich des Westens im Publikum vor, ihre jeweilige Bevölkerung „psychologisch nicht vorbereitet“ zu haben auf dieses mögliche Szenario.

„Die Bedrohung durch Russland ist real“, sagt auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Darum muss unsere Fähigkeit zu Abschreckung und Verteidigung glaubwürdig sein – und glaubwürdig bleiben.“ Die einzige gute Nachricht aus München in Bezug auf Russland ist, dass der engste Verbündete China in Gestalt von Pekings Außenminister Wang Yi auch Moskau weiterhin von einer atomaren Eskalation des Konflikts warnt.

2 Wie geht es mit der Unterstützung für die Ukraine weiter?

Der Kanzler hat in München genau die Frage aufgeworfen, die ihm selbst oft genug gestellt wurde und wird: „Tun wir genug, wo wir alle doch genau wissen, was ein russischer Sieg in der Ukraine bedeuten würde?“ Nachdem Deutschland seine Unterstützung für Kiew im Bundeshaushalt und auch durch den am Freitag mit Selenskyj unterzeichneten Sicherheitspakt zuletzt deutlich erhöht hat, beantwortet Scholz das für sich mit Ja. Die Dauerfrage nach Taurus-Marschflugkörpern, die ihm nach seiner Rede gestellt wird, umschifft er dabei.

Aus der Position des EU-Landes, das mittlerweile mit Abstand am meisten Waffen liefert, hat er den Spieß schon vor Wochen umgedreht. Insgesamt sieht er nämlich ebenfalls das von Selenskyj festgestellte „Waffendefizit“ und appellierte auch in München an die Kolleginnen und Kollegen, sich prozentual an der amerikanischen Ukrainehilfe von 20 Milliarden Dollar bei einem Bruttoinlandsprodukt von 28 Billionen Dollar zu orientieren: „Eine vergleichbare Anstrengung muss doch das Mindeste sein, was auch jedes europäische Land unternimmt.“

Wolodymyr Selenskyj hat in München vor katastrophalen Folgen gewarnt, wenn Wladimir Putin nicht gestoppt wird. © dpa/Sven Hoppe

Das verlange auch Deutschland viel ab, sagt Scholz, der auf die kritischen Stimmen im eigenen Land verweist, „die fragen: Sollten wir das Geld nicht für andere Zwecke ausgeben?“ Diese Zweifel würden „mit Propaganda in den sozialen Medien“ aus Moskau noch befeuert, doch man müsse den Menschen sagen: „Ohne Sicherheit ist alles andere nichts.“

3 Wie sollen die Amerikaner im Boot gehalten werden?

Zu den vielen Gesprächen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gehörte am Samstag das des ukrainischen Präsidenten mit Mitgliedern des amerikanischen Kongresses. Dort gibt es vor allem auf Seite von Donald Trumps Republikanischer Partei massive Vorbehalte gegen ein Ukraine-Hilfspaket von Präsident Joe Biden. „Vorsichtig optimistisch“ äußert sich Selenskyj dazu. Der republikanische Senator Pete Ricketts aus Nebraska teilt diese Einschätzung ebenfalls, bittet aus Rücksicht auf die US-Innenpolitik aber um etwas Zeit für die Zustimmung.

Außenministerin Annaalena Baerbock im Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der stellt klar: „Wir sind Russland militärisch überlegen.“ © dpa/Felix Hörhager

Unmut erzeugt bei vielen europäischen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass die Republikaner die Ukrainehilfe mit der Einwanderungspolitik verknüpft haben. „Ihr werdet das überleben“, kontert die genervte estnische Premierministerin Kaja Kallas Podiumsteilnehmern Ricketts Zahlen von der mexikanischen Grenze – und verweist auf den prozentual viel höheren Anteil ukrainischer Flüchtlinge in ihrem Land. Dem Verweis darauf, dass eine Einigung in der Ukrainefrage noch Zeit brauche, kann Kallas ebenfalls wenig abgewinnen: „Die Zeit arbeitet für Putin.“

Ein zentrales Argument, mit dem viele Europäer die skeptischen Amerikaner in München bearbeiten, ist China. „Was heute in der Ukraine passiert, kann morgen in Taiwan passieren“, sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. So argumentiert neben Scholz auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Richtung Washington: „Es geht nicht nur um die Ukraine – alle anderen autokratischen Widersacher schauen sehr genau zu, was dort passiert.“

4 Wie reagiert eine möglicherweise geschwächte Nato?

Die jüngsten Aussagen des US-Präsidentschaftskandidaten Trump, mit denen er nicht nur die transatlantische Beistandspflicht infrage stellte, sondern Putin sogar regelrecht ermunterte, ein Nato-Land anzugreifen, hinterlassen auch in München ihre Spuren. Die Nato muss erst einmal dem Eindruck entgegentreten, dass sie bereits geschwächt ist und einen russischen Angriff gar nicht abwehren könnte.

Auf die entsprechende Frage reagiert Generalsekretär Stoltenberg fast schon genervt. Er stellt klar: „Die Nato ist das stärkste Militärbündnis der Welt, wir sind Russland militärisch überlegen.“ Als „nicht hilfreich“ empfindet er die durch das Tagesspiegel-Interview mit der SPD-Europapolitikerin Katarina Barley neu entfachte Debatte über eine eigene nukleare Abschreckung der Europäischen Union. Auch ihr Parteifreund und Kanzler sieht sich genötigt, die Verpflichtung aus Artikel 5 des Nato-Vertrags zu wiederholen, nämlich dass man sehr wohl fähig sei, „jeden Quadratmeter unseres Bündnisgebiets zu verteidigen“.

Die gar nicht mehr so hypothetische Was-wäre-wenn-Frage zu Trump, die an diesem Samstag immer wieder gestellt wird, will von den Verantwortlichen niemand hören. „Es wäre klug abzuwarten, wie die Amerikaner wählen“, sagt Scholz. „Lasst uns aufhören, über eine mögliche Rückkehr Trumps zu jammern“, fordert der Niederländer Rutte, der so oder so Handlungsbedarf sieht: „Wir müssen aus eigenem Interesse handeln.“

5 Wie wollen sich die Europäer emanzipieren?

Die große Sorge, dass die Amerikaner erst der Ukraine und dann womöglich dem westlichen Bündnis insgesamt den Rücken kehren könnten, wird in München in die Formel gepackt, dass diesseits des Atlantiks ohnehin mehr getan werden muss. Selbst jetzt sind es schließlich erst 18 von 31 Nato-Staaten, die das nach Putins Annexion der Krim 2014 ausgegebene Ziel erfüllen, zwei Prozent der Wirtschaftsleitung in die Verteidigung zu stecken.

Wir Europäer müssen uns sehr viel stärker um unsere eigene Sicherheit kümmern. Bundeskanzler Olaf Scholz

Deutschland, das dieses Jahr zum ersten Mal dabei ist, will daher „den europäischen Pfeiler der Nato weiter stärken“, wie Scholz sagt: „Unabhängig davon, wie Russlands Krieg in der Ukraine endet, unabhängig auch davon, wie anstehende Wahlen diesseits oder jenseits des Atlantiks ausgehen, eines ist doch vollkommen klar: Wir Europäer müssen uns sehr viel stärker um unsere eigene Sicherheit kümmern.“

In drei Wochen, so kündigt es die EU-Kommissionschefin von der Leyen an, soll dazu ein wichtiger Brüsseler Gesetzesvorschlag für eine schlagkräftigere europäische Rüstungsindustrie auf den Tisch kommen.