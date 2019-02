Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Südhessen und Nordrhein-Westfalen mehrere Wohnungen mutmaßlicher Islamisten durchsucht. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt sagte. In Rüsselsheim, Biebesheim und Raunheim durchsuchten die Beamten 15 Objekte, in denen die Verdächtigen wohnen. Zudem gab es eine Durchsuchung in Kerpen.

Zunächst hatte „hessenschau.de“ darüber berichtet. Demnach sei die Polizei gegen zwölf mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Die jungen Männer im Alter von 26 bis 31 Jahren hätten nach Erkenntnissen der Ermittler nach Syrien ausreisen wollen, um sich dort an Kampfhandlungen zu beteiligen. Etwa 200 Beamte seien im Einsatz gewesen.

Weitere Details und Ergebnisse des Einsatzes sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. (mit dpa)