Ein New Yorker Berufungsgericht hat Donald Trumps Anwalt Rudolph W. Giuliani am Donnerstag die Anwaltslizenz ausgesetzt, berichtet die New York Times.

Ein Disziplinarausschuss hatte festgestellt, dass er „nachweislich falsche und irreführende“ Aussagen über die Wahlen 2020 gemacht hatte. Das Gericht schrieb in einer 33-seitigen Entscheidung, dass das Verhalten Giulianis „das öffentliche Interesse gefährdet und eine vorübergehende Aussetzung von der Rechtspraxis rechtfertigt“.

Rudy Giuliani, Ex-Bürgermeister von New York, trug dazu bei, Trumps rechtliche Anfechtung des Wahlergebnisses voranzutreiben und argumentierte unbegründet, dass die Abstimmung voller Betrug gewesen und dass Wahlmaschinen manipuliert worden seien.

In der Entscheidung heißt es: „Wir kommen zu dem Schluss, dass es unbestrittene Beweise dafür gibt, dass der Beklagte in seiner Eigenschaft als Anwalt des ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump und der Trump-Kampagne im Zusammenhang mit Trumps gescheitertem Wiederwahlversuch nachweislich falsche und irreführende Aussagen gegenüber Gerichten, Gesetzgebern und der Öffentlichkeit gemacht hat 2020“.

Giuliani ist ein treuer Weggefährte von Trump, brachte ihn aber mehrfach in Schwierigkeiten. Er war eine zentrale Figur in der Ukraine-Affäre, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ins Rollen brachte. Giuliani hatte sich auch aktiv darum bemüht, die Ukraine zu Ermittlungen gegen Trumps letztlich siegreichen Herausforderer Biden zu bewegen. (Tsp/dpa)