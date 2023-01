Nach Kampfpanzer-Aussagen von Biden und Macron Scholz will bis Mitte Januar neu entscheiden

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will der von Russland angegriffenen Ukraine „leichte Kampfpanzer“ vom Typ AMX-10 überlassen, US-Präsident Joe Biden hat bestätigt, die Lieferung von Schützenpanzern des Modells Bradley zu erwägen – als Konsequenz daraus prüft auch die Bundesregierung, in welcher Form Kiew zusätzlich militärisch geholfen werden soll.

„Nach den Äußerungen aus Paris und Washington beraten wir uns weiterhin intensiv mit den Verbündeten in den USA und Frankreich über die weitere Unterstützung für die Ukraine“, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen.

In der Bundesregierung wurde in diesem Zusammenhang gegenüber dem Tagesspiegel „insbesondere auf das nächste Treffen im Ramstein-Format Mitte Januar“ verwiesen.

In Ramstein wurde schon einmal neue Haltung verkündet

Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz hatte Ende April des vergangenes Jahres ein erstes Koordinationstreffen der Länder stattgefunden, die der Ukraine Militärhilfe zukommen lassen.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte damals angekündigt, dass Deutschland Flugabwehrpanzer von Typ Gepard und damit erstmals die vom Bundestag geforderten „schweren Waffen“ in die Ukraine schicken würde.

Nun soll die nächste Zusammenkunft dieser Runde offenbar der Zeitpunkt sein, bis zu dem die Bundesregierung Klarheit über mögliche deutsche Kampfpanzerlieferungen schaffen will. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dies bisher nicht grundsätzlich abgelehnt, aber stets darauf verwiesen, dass es von deutscher Seite „keine Alleingänge“ in dieser Frage geben werde. Das wäre nun, nach den Aussagen von Macron und Biden, nicht mehr der Fall. Eine entsprechende Entscheidung gibt es aber noch nicht.

Die Entscheidung Frankreichs „dürfte wieder mehr Bewegung in die deutsche Diskussion bringen“, sagt auch SPD-Verteidigungspolitiker Andreas Schwarz dem „Spiegel“. „Es ist eine Möglichkeit, mit den westlichen Partnern die nächste Stufe der Unterstützung der Ukraine abzustimmen. Deutschland sollte die Initiative ergreifen, da weitere Lieferungen einen Vorlauf an Ausbildung und Aufbau von Versorgungsketten nach sich ziehen.“

FDP und Grüne erhöhen den Druck

„Mit der Ankündigung der französischen Regierung, Spähpanzer zu liefern, ist das Argument des Alleingangs endgültig ad absurdum geführt“, sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter dem Magazin. „Scholz muss jetzt seine Blockade beenden.“ Es sei für das Kanzleramt „jetzt spätestens“ der Zeitpunkt gekommen, Leopard-2-Panzer zu liefern, „am besten als europäische Initiative“.

Die Grünen-Verteidigungsexpertin Sara Nanni sagte der „Süddeutschen Zeitung“: „Wir sollten der Ukraine zur Verfügung stellen, was machbar ist, also auch Leopard und Marder aus Industriebeständen.“ Die Entscheidung aus Frankreich sei gut.

Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Bundeskanzler solle nun „im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft endlich die Zeichen der Zeit erkennen und nachlegen – der Ball liegt jetzt in Berlin.“

„Das vom Bundeskanzleramt ständig vorgeschobene Argument, Deutschland dürfe keine Alleingänge starten, ist absolut passé“, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP.

Über ein mit dem französischen Radpanzer AMX-10 vergleichbares Modell verfügt die Bundeswehr nicht. Die deutschen Varianten des amerikanischen Typs Bradley wären die alten Marder-Schützenpanzer oder die hochmodernen Puma, die zuletzt wegen zahlreicher Pannen jedoch für Schlagzeilen gesorgt hatten.

