Der Bremer Regierungschef Carsten Sieling (SPD) tritt ab und will nicht mehr an der Spitze der nächsten Landesregierung stehen. Das kündigte er am Montag in Bremen an, nachdem sich SPD, Grüne und Linke auf die erste rot-grün-rote Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland geeinigt hatten.

Die SPD in Bremen hatte bei der Bürgerschaftswahl ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren, stärkste Kraft wurde die CDU. Er übernehme mit seinem Schritt auch persönlich die Verantwortung dafür, sagte Sieling.

In der Nacht hatten sich die Spitzen von SPD, Grünen und Linken auf eine Koalition geeinigt. Nach dem Abschluss der Verhandlungen sei der Zeitpunkt gekommen, sein Amt zu Verfügung zu stellen, sagte Sieling. Für einen Neuaufbruch brauche es auch eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Senats. Dafür wolle er den Weg frei machen.

Zu einem möglichen Nachfolger äußerte sich der 60-Jährige nicht. Er regiert das Bundesland seit 2015. Um 14. Uhr wollen die Spitzen von SPD, Grünen und Linken auf einer Pressekonferenz über die in der Nacht erzielte Einigung auf einen Koalitionsvertrag informieren. (dpa)