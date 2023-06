Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg „Alle Verbündeten sind sich einig, dass die Ukraine Mitglied der Nato wird“

Herr Stoltenberg, Sie sind während Ihrer langen Amtszeit unzählige Male in Deutschland gewesen. Haben Sie dieses Mal etwas gelernt, was Sie vorher noch nicht wussten?

Ich bin immer gerne in Deutschland. Es gab keine große Überraschung, aber gerade das mag ich an Deutschland: Es ist ein sehr stabiler Nato-Partner und bleibt das auch. Die Bundesrepublik ist die stärkste Wirtschaftsmacht Europas, und wenn sie ihre Anstrengungen für die Nato steigert, macht das einen gehörigen Unterschied.