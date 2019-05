Entscheidung über Kickl und andere FPÖ-Minister steht bevor

Angesichts der Regierungskrise wegen des Skandals um das "Ibiza-Video" sind alle Minister der rechtspopulistischen Partei FPÖ zum Rücktritt bereit. Wenn Innenminister Herbert Kickl abberufen werde, "stellen wir unsere Ämter zur Verfügung", sagte der Verkehrsminister und designierte neue FPÖ-Chef Norbert Hofer am Montag in Wien. Kickl selbst erklärte in der Pressekonferenz, dass er nicht zum Rücktritt bereit sei. Kanzler Kurz nannte er "machtbesoffen". Für den Mittag wird die Entlassung Kickls durch Bundeskanzler Sebastian Kurz erw artet. Dessen Statement ist für 12.30 Uhr angekündigt.



Kurz will in den nächsten Tagen mit allen im Parlament vertretenen Parteien sprechen und so für Stabilität im Land sorgen. (dpa)