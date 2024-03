Norbert Röttgen vs. Olaf Scholz Der öffentliche Streit über das geheime Wissen

In Angela Merkels erster großen Koalition haben sie gemeinsam den Laden am Laufen gehalten. In den Jahren 2005 bis 2007 waren beide parallel als erste parlamentarische Geschäftsführer ihrer jeweiligen Fraktionen tätig – und damit für den möglichst reibungslosen Regierungsbetrieb zwischen Union und SPD. Seither duzen sich Norbert Röttgen und Olaf Scholz auch.