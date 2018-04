Fast fünf Jahre nach Beginn des NSU-Prozesses und ungeachtet aller neuen juristischen Verwicklungen haben vor dem Münchner Oberlandesgericht die Plädoyers der Verteidigung begonnen.

Nach mehr als zwei Monaten Verzögerung ergriff am Dienstag der Wunschverteidiger der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe das Wort, Hermann Borchert. Er will sein Plädoyer zusammen mit seinem Kollegen Mathias Grasel halten. Dies werde zusammen rund eineinhalb Prozesstage dauern, hatten die beiden angekündigt.

Zu Beginn der Plädoyers wiesen die Verteidiger den Anklagevorwurf zurück, die heute 43-Jährige sei Mittäterin an den Morden und Anschlägen des NSU gewesen. Was die Bundesanwaltschaft aufgezählt habe, reiche weder im Einzelnen noch in der Gesamtschau aus, um eine Mittäterschaft seiner Mandantin zu begründen, sagte Zschäpes Vertrauensanwalt Hermann Borchert.

Mit den Verteidiger-Plädoyers soll das seit Mai 2013 laufende Mammutverfahren in die letzte Etappe gehen - auch wenn noch ein möglicher neuer Beweisantrag eines Mitangeklagten im Raum steht.

Diverse Befangenheitsanträge und juristische Streitereien hatten den Beginn der Verteidiger-Plädoyers immer weiter verzögert. Die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger hatten ihre Plädoyers bereits Anfang Februar beendet.

Mehr zum Thema 418 Verhandlungstage Die Chronik des NSU-Prozesses

Die Anklagebehörde fordert für Zschäpe lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Die heute 43-Jährige soll eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ gewesen sein und deshalb als Mittäterin an sämtlichen Verbrechen der Gruppe bestraft werden. Dazu zählen zehn Morde, neun davon aus rassistischen Motiven. (dpa)