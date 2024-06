Pflichtversicherung für Hochwasserschäden? Wüst fordert bundesweite Einführung – Jusitzministerium blockt ab

Angesichts vollgelaufener Keller und verschlammter Wohnungen fordern Bayerns Regierung sowie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst eine Pflichtversicherung für Elementarschäden. Die Länder sind sich laut dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder einig, es stocke aber beim Bund und insbesondere der FDP.

Die Pflichtversicherung für Elementarschäden ist seit Jahren heftig umstritten. Bislang ist eine Versicherung gegen Schäden durch Naturkatastrophen freiwillig – und oft sehr teuer. In manchen Risikoregionen ist sie gar nicht zu bekommen.

Hochwasserschäden: Wüst und Linke fordern Pflichtversicherung

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nimmt bei seiner Forderung nach einer Pflichtversicherung für Elementarschäden den Bundeskanzler in die Pflicht. „Deutschland steht im Dauerregen, doch der Kanzler spannt den Regenschirm nicht auf. Ich habe die klare Erwartung, dass Olaf Scholz jetzt zu seinem Wort steht und eine Pflichtversicherung für Elementarschäden einführen wird“, sagte Wüst am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

„Das Hochwasser in Süddeutschland zeigt uns einmal mehr: Wir werden uns in Deutschland an Extremwetterereignisse als Teil unseres Alltags gewöhnen müssen. Eine Pflichtversicherung für Elementarschäden wäre jetzt die richtige finanzielle Schadensvorsorge“, so Wüst.

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht beim Landesparteitag CDU Nordrhein-Westfalen. © dpa/Christoph Reichwein

Er ergänzte: „Die Länder sind sich einig, der Ball liegt nun bei der Ampel. Der Kanzler muss jetzt endlich ins Handeln kommen und Verantwortung übernehmen.“ Ein nochmaliges Verschieben bezeichnete Wüst „nach den Jahren des Nicht-Handelns“ als nicht akzeptabel. Mit einer Pflichtversicherung würde man „auch im Sinne des Steuerzahlers handeln, der nach den jetzigen Regelungen immer wieder für Milliarden-Schäden geradestehen muss“, so der Politiker.

Auch die Linke fordert eine Pflichtversicherung für Elementarschäden und eine Aussetzung der Schuldenbremse. Um vor Unwägbarkeiten besser zu schützen, sei eine solidarische Versicherung mit bezahlbaren Beiträgen nötig, sagte Parteichef Martin Schirdewan am Montag in Berlin.

Was sind Elementarschäden? Das sind Schäden, die durch das Wirken der Natur hervorgerufen werden, also etwa Hagel, Sturm ab Windstärke acht, Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung oder Schneedruck. In Deutschland sind laut Gesamtverband der Versicherer (GDV) etwas mehr als 50 Prozent aller Privathäuser gegen Elementarschäden wie Hochwasser und Überschwemmung versichert - eine zu geringe Quote, denn: „Starkregen kann überall auftreten und Schäden verursachen.“ Die Quoten sind je nach Bundesland sehr unterschiedlich - in Baden-Württemberg sind 94 Prozent versichert, in Bremen 31 Prozent.

Pflichtversicherung auf Agenda der Länderchefs

Am 20. Juni trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten der Länder. Geplant sind Beratungen auch über die Pflichtversicherung. Bis dahin sollen die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe mit Vertretern von Bund, Ländern und Experten zum Thema vorliegen. Sie hatte im Herbst 2023 mit Beratungen begonnen.

Die Länder hatten über den Bundesrat die Bundesregierung bereits vor mehr als einem Jahr aufgefordert, einen Vorschlag für eine bundesgesetzliche Regelung zur Einführung einer Pflichtversicherung vorzulegen.

In Günzburg in Bayern steht ein komplettes Haus unter Wasser. © IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Bundesregierung sieht Pflichtversicherung kritisch

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP wird wohl keine Pflichtversicherung gegen Gebäudeschäden bei Überschwemmungen und Starkregen mehr auf den Weg bringen.

Ein Regierungssprecher verwies zwar am Montag darauf, dass Kanzler Olaf Scholz das Thema bei der nächsten Runde mit den Ministerpräsidenten am 20. Juni besprechen wolle. Eine Sprecherin des FDP-geführten Bundesjustizministeriums und FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai machten jedoch deutlich, dass es deutliche Vorbehalte gegen eine Pflichtversicherung gibt.

Damit sind die Chancen auf eine von den Ländern geforderte Bundesregelung in dieser Legislaturperiode nur gering. Die Sprecherin des Justizministeriums verwies darauf, dass die 16 Bundesländer jeweils einzelne Regelungen für eine Pflichtversicherung beschließen könnten.

Bundeskanzler Olaf Scholz, Markus Söder und Nancy Faeser bei einer Ortsbesichtigung im vom Hochwasser betroffenen oberbayerischen Reichertshofen. © dpa/Sven Hoppe

Justizministerium befürchtet Mehrbelastungen

Dem Bundesjustizministerium sei eine solche Versicherungspflicht für viele Haushalte „mit drastischen finanziellen Mehrbelastungen verbunden“, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Berlin in der Bundespressekonferenz. Sie könnte nicht verhindern, dass solche Elementarschaden-Großereignisse eintreten.

Was deckt die Elementarschadenversicherung ab? Sturm- und Hagelschäden und Schäden nach Blitzeinschlag sind über die Gebäudeversicherung und die Hausratversicherung abgesichert. Für andere Schäden ist die Elementarschadenversicherung erforderlich, die in Kombination mit der Gebäude- oder Hausratversicherung abgeschlossen werden kann oder als Erweiterung. Bestimmte Schäden werden damit aber nicht abgedeckt, warnt der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) - etwa Schäden durch Grundwasser, das nicht an die Oberfläche gelangt. Das Auto können Besitzer mit einer Teilkaskoversicherung gegen Elementarschäden absichern, wie das Verbraucherportal Finanztip rät.

Eigentümerverband sieht Pflichtversicherung kritisch

Der Eigentümerverband Haus & Grund sprach sich zwischenzeitlich gegen eine Pflichtversicherung aus. „Eine Pflichtversicherung verhindert keinen einzigen Schadensfall“, sagte Verbandspräsident Kai Warnecke laut einer Mitteilung.

Im Mittelpunkt sollten ihm zufolge stattdessen Schutzmaßnahmen gegen Starkregen und Überflutungen stehen. Als Beispiel nannte der Verband unter anderem Bauverbote in hochgefährdeten Gebieten sowie die Einführung einer für die Öffentlichkeit einsehbaren Risikoanalyse. Dennoch sei laut Warnecke eine Elementarschadenversicherung sinnvoll. Sie schütze vor existenziellen finanziellen Folgen.

Was übernimmt die Elementarschadenversicherung? Hauseigentümern mit Elementarschadenversicherung in der Gebäudeversicherung zahlt die Versicherung Reparaturen im und am Haus und Kosten für Trockenlegung oder Sanierung. Ist ein Haus nicht mehr bewohnbar, übernimmt die Versicherung auch Abriss und Neubau, so der GDV.

Was wären die Vorteile einer Pflichtversicherung?

Hochwasser, Überschwemmungen und Überflutungen werden wegen des Klimawandels in Zukunft immer häufiger sein - seit der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 fordern deshalb schon Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Pflichtversicherung für alle privaten Wohnungseigentümer unabhängig von der Gefährdungsklasse. Menschen in sicheren Regionen würden so Versicherungen für Menschen in Risikoregionen günstiger machen.

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) sagte dazu kürzlich im WDR, aktuell würden die Kosten von Naturkatastrophen vom Steuerzahler getragen - „die Bürger werden sowieso indirekt zur Kasse gebeten“.

Im Saarland in Kleinblittersdorf sind Einsatzkräfte mit dem Schlauchboot unterwegs. © dpa/Andreas Arnold

Was sind die Nachteile einer Pflichtversicherung?

Vor allem die FDP ist gegen die Pflichtversicherung. Ihr Justizminister Marco Buschmann argumentiert, eine solche Pflicht würde die Wohnkosten für alle erhöhen, weil Eigentümer die Kosten auf Mieterinnen und Mieter abwälzen würden. Der Eigentümerverband Haus & Grund betont, eine Pflichtversicherung verhindere keinen einzigen Schadensfall.

Was schlagen die Versicherer vor?

Der GDV legte 2021 nach der Ahrtalkatastrophe ein „Gesamtpaket“ vor. Die Unternehmen schlagen eine Kombination aus weiterhin freiwilliger Versicherung, Beteiligung des Staates im Katastrophenfall und mehr staatliche Investitionen in Schutzmaßnahmen vor.

Bereits geschlossene Gebäudeversicherungen würden zu einem Stichtag automatisch auch Elementarschutz enthalten - sofern die Kunden nicht widersprechen. Der GDV fordert zudem „klare Bauverbote“ in hochwassergefährdeten Gebieten.

Dies Paket wäre laut Verband schneller umzusetzen als eine Pflichtversicherung, mit weniger „Eingriffen in einen funktionierenden Markt für Naturgefahrenversicherungen“. (AFP, dpa, Tsp.)