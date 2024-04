Pistorius setzt nicht nur auf das schwedische Modell Wie kann die neue Wehrpflicht aussehen?

So wie früher soll es nicht mehr werden, als in 52 Kreiswehrersatzämtern durchschnittlich 400.000 junge Männer im Jahr gemustert wurden. Den Ist-Zustand, seit die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) aber verändern. Weil sich die Sicherheitslage in Europa dramatisch verändert hat, möchte er die volle Verteidigungsbereitschaft wiederherstellen – und dafür fehlen ihm Soldatinnen und Soldaten.