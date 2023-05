Plötzlich Außenpolitikerin Eigentlich wollte Bärbel Bas gar nicht reisen

Die Bundestagspräsidentin ist eine große Frau. Im Vergleich zu diesem Baum von einem Mann aber wirkt sie fast zierlich. Ihr ukrainischer Amtskollege Ruslan Stefantschuk kommt in den Konferenzraum im Prager Kongresszentrum gestürmt, in dem sie sich an diesem Frühlingstag verabredet haben, breitet die Arme aus und drückt sie an sich. „Liebe Bärbel, es ist so schön, dich wiederzusehen.“