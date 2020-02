Die Parteien haben den politischen Aschermittwoch in Bayern gestartet – begleitet von Protesten verärgerter Landwirte. Die versammelten sich mit Schildern und Traktoren bei zahlreichen Veranstaltungen – unter anderem bei CSU, Grünen und Freien Wählern.

Ein SPD-Anhänger beim Politischen Aschermittwoch der SPD in Vilshofen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Grünen-Chef Robert Habeck (l.) spricht beim Politischen Aschermittwoch der Grünen mit protestierenden Bauern. Foto: Tobias Hase/dpa

Grünen-Chef Robert Habeck nutzte seinen Besuch in Landshut für ein Gespräch. Er warb um mehr Verständnis für die Bauern – und im Gegenzug für mehr Toleranz der Landwirte für Arten- und Klimaschutz.

„Wir müssen aufhören mit dem persönlichen Diskreditieren“, sagte er vor seinem Auftritt. Rund ein Dutzend Landwirte von „Land schafft Verbindung“ hatten vor der Halle protestiert. Sie klagten über schlechte Arbeitsbedingungen wegen Auflagen etwa für Umwelt- und Klimaschutz und dem von der Politik verursachten Imageschaden. Den Grünen warfen sie eine ideologische Politik vor, die Ängste schüre.

Mit besonderer Spannung werden beim politischen Aschermittwoch die Reden von Habeck, CSU-Chef Markus Söder in Passau und der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken in Vilshofen erwartet. Angesichts der bundespolitischen Brennpunkte drohen die Aschermittwoch-Reden der anderen Parteien wenige Wochen vor der Kommunalwahl etwas unterzugehen. Gut möglich also, dass Freie Wähler, Linke, ÖDP und AfD versuchen werden, mit besonders derben Aussagen aufzufallen.

Der politische Aschermittwoch feiert in diesem Jahr seinen 101. Jahrestag: 1919 hatte der bayerische Bauernbund anlässlich des Viehmarkts im niederbayerischen Vilshofen erstmals zu einer Kundgebung geladen – das Politspektakel war geboren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der politische Aschermittwoch von der Bayernpartei wiederbelebt, bevor die CSU und auch alle anderen Parteien folgten. Seit einigen Jahren lockt der Aschermittwoch auch außerhalb Bayerns immer mehr Menschen und Politiker in Hallen und Zelte. (dpa)