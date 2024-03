Tagesspiegel Plus Prämierte Kommunalpolitikerinnen berichten : „Meine Brüder wurden regelmäßig im Schulbus rassistisch beschimpft und bespuckt“

15 Frauen werden am Freitag mit dem Helene Weber-Preis geehrt. Der Kampf gegen Rassismus, die Schwierigkeiten als Mutter in der Politik – was Preisträgerinnen zu berichten haben.