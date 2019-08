In den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 sind in Deutschland 158 Fahrradfahrer gestorben, das sind 11,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das statistische Bundesamt mit. Das bedeutet, pro Tag stirbt im Schnitt mindestens ein Radfahrer in Deutschland.

Insgesamt nahm im ersten Halbjahr die Anzahl der Verkehrstoten etwas ab: 1465 Menschen starben, das ist ein Rückgang um 2,7 Prozent. Die Zahl der Verletzten nahm um 5,1 Prozent auf 178.544 Menschen ab. Die Gesamtzahl der Unfälle stieg hingegen leicht um 0,4 Prozent auf knapp 1,3 Millionen.

Bereits im Jahr 2018 war die Zahl der toten Fahrradfahrer deutlich angestiegen, 445 Menschen starben in 12 Monaten, also 17 Prozent mehr als 2017. Damals kritisierte der Fahrradverband ADFC vor allem „fahrradfeindliche Kreuzungen“, die eine besondere Gefahr für Radfahrer darstellten.

Mit dem Projekt Radmesser engagiert sich der Tagesspiegel für einen sicheren Fahrradverkehr. So wurde etwa gemessen, dass in Berlin Autofahrer sehr oft Fahrradfahrer gefährlich eng überholen. (dpa/tsp)