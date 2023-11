Protest gegen Sparpläne der Ampel „Da wird Hand angelegt an Grundfeste unseres Sozialstaats“

Frau Hasselfeldt, in den vergangenen Krisenjahren hat der Bund gigantische Summen in die Hand genommen, um die Menschen im Land zu entlasten. Warum gehen die Sozialverbände am Mittwoch trotzdem auf die Straße?

Weil wir in großer Sorge sind. Bei den sozialen Angeboten will die Bundesregierung massiv kürzen, zum Teil mehr als 25 Prozent. Das hätte dramatische Folgen für die soziale Infrastruktur, und es widerspricht zum Teil sogar expliziten Verabredungen im Koalitionsvertrag.