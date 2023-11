Ryyan Alshebl – vom Flüchtling zum Bürgermeister „18,5 Millionen für einen Fledermausschutztunnel, während in Afrika Menschen verhungern“

Herr Alshebl, Sie kamen einst als Geflüchteter aus Syrien, nun sind Sie Bürgermeister der kleinen Gemeinde Ostelsheim in Baden-Württemberg. Was mögen Sie an Deutschland am meisten?

Ich war vor zwei Jahren zu Besuch im Libanon – und habe mich sehr gefreut, als ich wieder in Frankfurt gelandet bin. Ich habe ein sehr starkes Heimatgefühl gespürt. An Deutschland schätze ich, dass ich hier in Sicherheit und Freiheit leben kann. Und dass hier ein jeder seinen Horizont erweitern und sein Potenzial ausschöpfen kann.