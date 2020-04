Sachsen ordnet als erstens Bundesland eine eingeschränkte Pflicht zum Tragen von Atemschutzmasken in der Öffentlichkeit an. „Verpflichtend ist das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung bei der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs und beim Aufenthalt in Einzelhandelsgeschäften“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Landesregierung.

Es werde „dringend“ empfohlen, im öffentlichen Raum und insbesondere bei Kontakt mit Risikopersonen eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, um für sich und andere das Risiko von Infektionen zu reduzieren.

Sachsen geht damit den Weg der thüringischen Stadt Jena, die bereits eine Maskenpflicht angeordnet hatte. Bei der Bund-Länder-Besprechung hatten Kanzlerin Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dagegen nur vor einem „Gebot“ gesprochen. Merkel sagte aber, dass später prüfen werden könne, ob weiter Schritte nötig seien.

Jena hingegen geht den Weg des verpflichtenden Maskengebrauchs schon länger: Seit knapp zwei Wochen müssen in Bussen, Bahnen und Supermärkten, seit einer Woche auch an der Arbeitsstätte Masken getragen werden. Die Ergebnisse sind überraschend gut.

Die Stadt teilte mit, man habe seit bereits acht Tagen schon keine Neuinfektionen mehr gezählt. Aktuell gibt in Jena bei 108 000 Einwohnern 155 Infizierte. 103 sind bereits genesen.

Gute Zahlen in Jena allein ein Ergebnis der Maskenpflicht?

Ob die positive Entwicklung sich tatsächlich einzig der Maskenpflicht verdankt, ist noch nicht klar. Festlegen will sich Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) nicht, ist sich aber sicher, dass die Pflicht beim Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hilft.

Neben der Maskenpflicht wurden Veranstaltungen verboten, Reiserückkehrer sofort in Quarantäne gesteckt und ein strenges Betretungsverbot im öffentlichen Raum erlassen – alles deutlich vor dem Land Thüringen, sagte Nitzsche nach Angaben der "Bild"-Zeitung. Masken-Muffel, die gegen die städtische Verfügung verstießen, würden mit bis zu 50 Euro Bußgeld belegt, hieß es.

Laut Umfrage halten 39,7 Prozent Merkels Verzicht auf eine Maskenpflicht für richtig

Einer Civey-Umfrage für den Tagesspiegel zufolge wäre fast jeder Zweite in Deutschland für eine Maskenpflicht: 46,2 Prozent halten der Verzicht auf eine solche Pflicht für falsch, 14,1 Prozent sind unentschieden, und 39,7 Prozent halten eine verpflichtende Maskennutzung für falsch.

Die Maskenpflicht bezieht sich nicht auf das Tragen medizinischer Schutzmasken, sondern sogenannte Community-Masken. Diese gewähren keinen Schutz wie professionelle Masken, können aber das Infektionsrisiko für sich und andere zumindest abmildern.

Die Bundesregierung hatte zunächst einen zögerlichen Kurs in der Debatte verfolgt, weil es zum einen nicht genügend Masken auf dem Markt gab und zum anderen befürchtet wurde, dass der Gebrauch von Alltagsmasken ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittele.