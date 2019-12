Der deutsche Ableger der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ hat mit einer Bemerkung über alte Menschen für Empörung gesorgt.

„Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei“, twitterte „Fridays für Future Germany“ am Montag.

Die Kurznachricht löste auf Twitter gleich vielfach Empörung aus. Die Zahl der Kommentare stieg rasant.

In vielen Beiträgen wurde der mangelnde Respekt vor der älteren Generation kritisiert. „Geht man in euch und denkt über eure Selbstgefälligkeit nach“, schrieb etwa eine Nutzerin. Andere bezeichneten die Äußerung der Klimaaktivisten als „menschenverachtend, niederträchtig und ekelhaft“ oder „pubertär“. Wieder andere wiesen darauf hin, dass sich bei „Fridays for Future“ inzwischen auch ältere Menschen engagierten.

Das Bundesumweltministerium reagierte ebenfalls: „#Klimaschutz geht alle an und ist eine gesellschaftliche Aufgabe über ALLE Generationen hinweg“, twitterte das Ministerium.

Entschuldigung für „satirisch gemeinten Tweet“

In weiteren Tweets stellte „Friday for Future“ die erste Bemerkung dann als Satire dar und entschuldigte sich bei allen, „die sich durch unseren satirisch gemeinten Tweet“ verletzt gefühlt haben.

„Auch die tolle Unterstützung unzähliger Großeltern wollen wir nicht geringschätzen“, hieß es weiter.

Die Gruppe der Großeltern bei „Fridays for Future“ nahm die ganze Sache gelassen. „Immerhin haben die Kids auch nach diesem Klimakatstrophen-Jahr den Humor nicht verloren“, twitterte die sie. „Wir können über diesen Tweet lachen – andere hoffentlich auch.“

In der vergangenen Woche hatte ein Tweet der Klimaaktivistin und „Fridays for Future“-Begründerin Greta Thunberg für Furore gesorgt. Sie hatte über eine Zugfahrt mit der Deutschen Bahn getwittert, was das Unternehmen zu einer vielfach kritisierten Reaktion veranlasste. (Tsp)