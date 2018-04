In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist es am Samstagabend offenbar zu Gefechten gekommen. Im Kurznachrichtendienst Twitter kursierten Videoaufnahmen, auf denen zahllose Schüsse zu hören waren. Unbestätigten Berichten zufolge soll der König auf ein Militärgelände in Sicherheit gebracht worden sein.

Unklar blieb zunächst, ob es sich um einen Putsch handelt. Anderen Berichten zufolge soll eine Drohne in den Luftraum über dem Königspalast eingedrungen und abgeschossen worden sein.

Saudi-Arabien im Umbruch

Der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman reformiert das Land derzeit in rasendem Tempo und versucht unter anderem, Saudi-Arabien unabhängiger vom Ölexport zu machen. Die in den vergangenen Jahren stark gesunkenen Preise für Rohöl hatten das Königreich in eine Krise gestürzt. Mit den einschneidenden Reformen hatte der Kronprinz viele politische Konkurrenten vor den Kopf gestoßen.

Das sunnitische Saudi-Arabien kämpft zudem derzeit mit dem schiitischen Iran um die Vorherrschaft in der Region. Beide Länder sind in den Krieg im Jemen und in den syrischen Bürgerkrieg verstrickt und unterstützen die Gegner des jeweils anderen Landes. (Tsp)