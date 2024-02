Schadensersatzklage wegen Familienstartzeit „Ich bin als Vater nicht nur ein Anhängsel“

„Manchmal braucht der Gesetzgeber einen Schubs in die richtige Richtung“, sagt Wilfried Neumann (Name geändert). Also will er schubsen: Er verklagt die Bundesrepublik Deutschland auf Schadensersatz.

Im August 2023 kam das zweite Kind von Neumann und seiner Ehefrau auf die Welt. Ein kleiner Bruder für die knapp zweijährige Schwester, die Familie lebt in Frankfurt am Main. Die Familienstartzeit, auf die die Ampel sich im Koalitionsvertrag geeinigt hat, wäre das Richtige gewesen: Zwei Wochen bezahlte Freistellung nach der Geburt für Vater oder Co-Mutter. Zeit für Neumann, um seine Frau im Wochenbett zu versorgen, das Neugeborene kennenzulernen und sich um die ältere Tochter zu kümmern.

Die Prioritäten in diesem Land stimmen nicht. Wilfried Neumann, Kläger

Doch SPD, Grüne und FDP können sich nicht einigen, wer dafür bezahlen soll: alle Arbeitgeber per Umlage oder die Allgemeinheit aus Steuermitteln. Bis heute gibt es keine Einigung, und das, obwohl es die Familienstartzeit laut EU-Vereinbarkeitsrichtlinie schon seit August 2022 geben müsste.

Die Elterngeld-Debatte hinterließ bei Neumann Spuren

Neumann will das nicht hinnehmen. Er nahm nach der Geburt zwei Wochen Urlaub. Und verklagt nun die Bundesrepublik auf Schadensersatz. „Die Prioritäten in diesem Land stimmen nicht“, sagt er dem Tagesspiegel. Für vieles sei Geld da, vom Kerosin-Steuerprivileg bis zu Zugeständnissen an protestierende Landwirte. „Aber Familien gehen zu oft leer aus.“

Seiner Frau und ihm ist wichtig, die Fürsorge für ihre Kinder möglichst gleichberechtigt aufzuteilen. Für das erstgeborene Kind ist Neumann sechs Monate in Elternzeit gegangen, vier davon hat seine Frau gearbeitet, so dass er zu Hause die volle Verantwortung trug. „Ich finde, das Thema Gleichberechtigung wird zu oft nur aus Perspektive der Frauen diskutiert“, sagt Neumann. „Aber ich bin als Vater nicht nur ein Anhängsel.“

Im vergangenen Jahr verfolgten seine Frau und er die Debatte über eine Streichung des Elterngelds für sehr gut Verdienende. Da sollte Paaren, die längst ein Kind erwarteten, plötzlich Geld weggenommen werden. Das Ehepaar Neumann betraf das nicht, und am Ende kam es auch etwas anders. Aber bei ihnen blieb hängen: Auf die Ampelregierung können Eltern sich nicht verlassen.

Die Familienstartzeit kommt seit Monaten nicht voran. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) will sie unbedingt. Doch gleichzeitig stellt sich das Familienministerium auf den Standpunkt, durch die EU-Richtlinie zu nichts verpflichtet zu werden. Schließlich gebe es in Deutschland mit Elterngeld und Elternzeit großzügige Instrumente.

Dieses Argument hält Wilfried Neumann für „abstrus“. Elterngeld funktioniere nach anderen Regeln, zum Beispiel lasse es sich nicht für zwei Wochen nehmen, sondern nur für mindestens zwei Monate.

Und auch Fachleute sehen die Bundesrepublik nach wie vor unter Zugzwang. Bei einer Anhörung im Familienausschuss des Bundestags machten Expertinnen und Experten schon 2022 ihre Sicht der Dinge deutlich: Es brauche mindestens zehn Tage bezahlte Freistellung für Väter und Co-Mütter, wie von der EU vorgesehen. Zum aktuellen Streitfall sagt ein Sprecher des Ministeriums nur: „Zu laufenden Gerichtsverfahren äußern wir uns grundsätzlich nicht.“

Mir geht es nicht ums Geld. Ich will für die Väter, die nach mir kommen, etwas verändern. Wilfried Neumann, Kläger

Wilfried Neumann hat aus dem Studium juristische Kenntnisse, arbeitet nun in einer Personalabteilung. Die Aussicht, eine Klage zu führen, hat ihn nicht verschreckt. „Mir geht es nicht ums Geld. Ich will für die Väter, die nach mir kommen, etwas verändern.“ Im Erfolgsfall rechnen seine Anwältin Sandra Runge, die auch Familienaktivistin ist, und sein Anwalt Remo Klinger mit weiteren Klagen. Es würde den Druck auf die Politik weiter erhöhen.

Wenn es erst einmal eine bezahlte Freistellung gibt, wird sie auch so gut wie jeder Vater nutzen, glaubt Neumann. Und das käme den Familien als Ganzes zugute. „Die Zeit direkt nach der Geburt ist wahnsinnig anstrengend für Mütter. Da können Väter eine große Unterstützung sein.“

Er ist zuversichtlich und wundert sich fast, dass vor ihm noch niemand auf die Idee kam zu klagen. „Mir scheint die Sachlage ziemlich klar. Aber Gewissheit hat man natürlich nie.“

Dass die Regierung die Einführung der Familienstartzeit verschleppe, zeige „in erschreckender Weise, wie wenig politischer Wille vorhanden ist, Familien echte Vereinbarkeit zu ermöglichen“, sagt Anwältin Runge. Als Erstes wird sich das Landgericht Berlin damit befassen müssen, ob Neumann, Runge und Klinger mit ihrer Klage richtig liegen. Und dann geht es womöglich durch die Instanzen.