In Belarus hat die Polizei nach eigenen Angaben mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen. Bei den Protesten in der Stadt Brest im Südwesten von Belarus sind Schusswaffen zum Einsatz gekommen, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Mindestens ein Mensch wurde demnach verletzt.

Zu dem Schusswaffeneinsatz kam es demnach am Dienstag bei den Protesten gegen die manipulierte Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko. „Eine Gruppe aggressiver Bürger mit Metallstangen in den Händen griffen Polizeimitarbeiter in Brest an“, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums. Warnschüsse in die Luft hätten die Demonstranten nicht abgehalten.

Daraufhin seien Schusswaffen zum „Schutz des Lebens und der Gesundheit" der Sicherheitskräfte zum Einsatz gekommen, „um sie zu töten“. „Einer der Angreifer" wurde verletzt.

Seit der umstrittenen Wahl vom Sonntag gehen landesweit Anhänger der Opposition auf die Straße. Dabei ging die Polizei auch in der Hauptstadt Minsk brutal mit Gummigeschossen und Tränengas gegen Demonstranten vor. Es gab zahlreiche Verletzte und tausende Festnahmen. Am Dienstag wurden über 1000 Demonstranten festgenommen, damit gab es in den vergangenen Tagen bereits mehr als 6000 Festnahmen.

Am Dienstag protestierten Belarusen in 25 Städten. Den Behörden zufolge wurden 50 Menschen mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Zudem seien 14 Uniformierte verletzt worden. Einige von ihnen hätten in Kliniken gebracht werden müssen. In 17 Fällen werde nun wegen Angriffen auf die Sicherheitskräfte ermittelt.

Am Montag war nach Regierungsangaben ein Demonstrant getötet worden, als ein Sprengsatz in seinen Händen explodierte. Videos von dem Moment, als der Mann verwundet wurde, widerlegen jedoch die Darstellung der belarusischen Regierung. (mlk,AFP)