Kurz vor ihrem Urlaub stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Freitag den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Parallel zu Merkels Auftritt wird Klimaaktivistin Greta Thunberg bei einer Fridays-for-Future-Demonstration in Berlin erwartet. Die Schülerbewegung habe die Politik der Bundesregierung nach den Worten der Kanzlerin vorangetrieben. „Sie haben uns sicherlich zur Beschleunigung getrieben“, sagte Merkel. „Greta und viele, viele junge Menschen haben uns gezeigt, dass es um ihr Leben geht und welche Folgen ein Nicht-Handeln mit sich brächte“, sagte die Kanzlerin.

Merkel hält einen CO2-Preis für den effizientesten Weg, damit Deutschland Klimaziele 2030 erreichen kann. Im Gegenzug müsse aber die soziale Ausgewogenheit beachtet werden, sagte Merkel am Freitag in Berlin. Das Klimakabinett werde am 20. September über ein Maßnahmenpaket entscheiden. Es gehe darum, wie die Klimaziele volkswirtschaftlich am effizientesten erreichbar seien und wie die Gesellschaft mitgenommen werden könnte.

Die Wahl von Ursula von der Leyens zur Präsidentin der EU-Kommission bezeichnete Merkel als gute Nachricht für Europa. Europa müsse handlungsfähig sein, sagte die Kanzlerin am Freitag in Berlin vor Journalisten aus dem In- und Ausland. Sie nannte die Migration und Fragen des Klimaschutzes als Aufgaben. (dpa)