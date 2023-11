Spitzentreffen zu Migration Über diese fünf Punkte streiten Scholz und Merz

Union und SPD sind sich inzwischen einig, dass sich in der deutschen Migrationspolitik etwas ändern muss. Am Montag ist dazu ein Bund-Länder-Gipfel mit Bundeskanzler Scholz (SPD) und den 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten geplant, bei dem es um die Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland sowie die Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern gehen soll.

Bereits am heutigen Freitag soll es in Berlin ein Gespräch von Scholz mit Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) und dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, zum Thema Migration und Asyl geben. Vor den beiden Treffen werden aus mehreren Parteien unterschiedliche Forderungen laut.

1. Einreisezahlen begrenzen

Die CDU-Ministerpräsidenten Boris Rhein (Hessen) und Michael Kretschmer (Sachsen) bekräftigen vor dem Treffen ihre Forderung, illegale Migration zu begrenzen. „Wir haben die Belastungsgrenze erreicht“, sagte der hessische Regierungschef Rhein, amtierender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Vor Ort gebe es teilweise „dramatische Zustände“. Die kommunalen Haushalte seien „überstrapaziert, wenn nicht sogar am Ende“.

„Die Zahlen müssen für die nächsten Jahre drastisch sinken“, sagte Kretschmer der „Sächsischen Zeitung“. 2023 würden rund 300.000 Asylbewerberinnen und Asylbewerber erwartet. „Im Grunde genommen können wir in den nächsten Jahren nicht mehr als 50.000 Menschen aufnehmen.“ Es fehle an Kapazitäten. Abschiebungen müssten durchgesetzt werden, sie lösten aber nicht das Problem.

Menschen aus der Ukraine und anderen Ländern warten im Ankunftszentrum in Berlin Reinickendorf. © IMAGO/F. Anthea Schaap/IMAGO/F. Anthea Schaap

Rhein sagte am Freitag im Deutschlandfunk: „Pro Tag kommen 1.000 Flüchtlinge illegal nach Deutschland.“ Für ihn sei die Hauptfrage: „Wie kommen weniger in das Land hinein, illegal?“

2. Verlagerung von Asylverfahren in sichere Drittstaaten

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte die Idee von Asylzentren in Drittstaaten wieder ins Spiel gebracht. Zunächst reagierten SPD und Grüne skeptisch auf diesen Vorschlag. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, etwa kritisierte, die Union wolle so „das Recht auf Asyl faktisch aushebeln“.

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese wies darauf hin, an derartigen Vorschlägen seien schon die Innenminister der Großen Koalition, Horst Seehofer und Thomas de Maizière gescheitert.

Doch inzwischen kommen zumindest aus der SPD auch andere Stimmen. Wie der „Spiegel“ berichtet, sprechen sich die Sozialdemokraten Lars Castellucci, Frank Schwabe und Fabian Funke für die „Einrichtung von Migrationszentren in sicheren Drittstaaten als Anker- und Anlaufpunkt für Schutzsuchende“ aus.

Erst nach Bearbeitung ihrer Anträge sollen nach dem Vorschlag asylberechtigte Migrantinnen und Migranten in EU-Staaten einreisen dürfen. „In den Migrationszentren sollen langfristige Visa ausgegeben sowie anschließende Möglichkeiten der regulären und sicheren Einreise in die EU geschaffen werden“, schreiben die drei Sozialdemokraten.

Auch nach ihrer Ankunft in der EU sollen Asylsuchende zur Prüfung ihrer Anträge an sogenannte sichere Drittstaaten überstellt werden können. Dazu regt das SPD-Trio „Rückführungsabkommen“ an. „Dabei verpflichtet sich der Drittstaat, eine feste Anzahl an irregulär in die EU gelangte Personen aufzunehmen“, heißt es. „So wird irreguläre und lebensbedrohliche Migration durch legale und sichere Migration ersetzt“, schreiben die Bundestagsabgeordneten.

3. Mehr Geld für Kommunen

„Wir erwarten nicht nur eine Wende in der Migrationspolitik, sondern insbesondere auch eine dauerhafte und nachhaltige Finanzierung“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der „Rheinischen Post“ vor den beiden Treffen. Andernfalls werde auch die notwendige Akzeptanz bei den Menschen weiter abnehmen, warnte er. Bund und Länder müssten gemeinsam ein neues Finanzierungsmodell entwickeln, forderte er.

Zahlen zu Geflüchteten in Deutschland Rund 3,26 Millionen geflüchtete Menschen leben aktuell in Deutschland. Das geht aus einer Regierungsantwort auf eine Linken-Anfrage hervor.

geflüchtete Menschen leben aktuell in Deutschland. Das geht aus einer Regierungsantwort auf eine Linken-Anfrage hervor. Das sind 111.000 mehr als ein halbes Jahr zuvor. Nach Angaben der Partei ist das der höchste Stand seit den 1950er-Jahren.

mehr als ein halbes Jahr zuvor. Nach Angaben der Partei ist das der höchste Stand seit den 1950er-Jahren. Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge haben im laufenden Jahr (bis September) 251.213 Menschen einen Asylantrag gestellt. Im gesamten Jahr 2022 lag diese Zahl bei 244.132 Anträgen.

einen Asylantrag gestellt. Im gesamten Jahr 2022 lag diese Zahl bei 2021 haben alle Bundesländer zusammen rund 4,3 Milliarden Euro für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgegeben.

für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgegeben. Im Bundeshaushalt sind laut Finanzplanung des Bundes 2022 rund 22,2 Milliarden Euro für flüchtlingsbezogene Leistungen geflossen. 2023 sollen es rund 16,9 Milliarden Euro sein. (Tsp)

Die Erstattung der notwendigen Kosten sollte sich an dem von den Ländern ebenfalls befürworteten sogenannten Vier-Säulen-Modell orientieren. Dazu gehöre die vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft für Geflüchtete im Bürgergeld, eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale, die Integrationskosten und die Kosten für unbegleitete minderjährige Geflüchtete, sagte Landsberg. Die immer wieder diskutierten Einmalzahlungen des Bundes würden keine Planungssicherheit bieten.

Dafür, dass die Kommunen mehr Geld für die Versorgung von Geflüchteten erhalten, hatten sich auch Hessens Landeschef Rhein und der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ausgesprochen.

4. Bezahlkarte

In der Debatte um eine Begrenzung der Fluchtzuwanderung nach Deutschland wurden zuletzt Forderungen nach mehr Sach- statt Geldleistungen für Flüchtlinge laut. Ermöglicht werden soll dies über eine sogenannte Bezahlkarte, die beispielsweise nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen oder Geschäfte gelten könnte, Bargeldabhebungen begrenzt und Überweisungen ins Ausland ausschließt.

Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich für eine solche Karte ausgesprochen. Die Städte könnten sich eine solche Karte vorstellen, wenn sie einfach handhabbar wäre und möglichst bundesweit gelten würde, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages Helmut Dedy der Nachrichtenagentur epd.

„Sie könnte die monatlichen Sätze für die Bedürfnisse des täglichen Lebens und für den eigenen Haushalt umfassen“, sagte Dedy. Eine Kartenlösung wäre aber nicht ohne zusätzlichen Aufwand für die Städte machbar, ergänzte der Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbands.

5. Anpassung von Sozialleistungen

In der Debatte um Sozialleistungen für Asylsuchende sprach sich der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn, für eine Unterteilung der Schutzsuchenden in drei Gruppen aus. „Diejenigen, die das Land verlassen müssen, diejenigen, die vorläufigen Schutz genießen und diejenigen, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Seiner Meinung nach sollte nur die dritte Gruppe die regulären Sozialleistungen bekommen.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat vor dem Treffen betont, dass er einen Vorschlag von FDP-Bundesministern unterstützt, Sozialleistungen für Asylbewerber zu kürzen. „Wir wissen, dass auch die Sozialstandards ein wesentlicher Grund für die illegale Migration nach Deutschland sind“, erklärte Kretschmer am Samstag. „Das sind die falschen Regeln für ein Einwanderungsland.“

Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann (beide FDP) haben Kürzungen bei den Leistungen gefordert. „Unter ganz besonders engen Voraussetzungen wäre sogar eine Absenkung von Leistungen quasi auf „null“ denkbar“, schrieben sie in einem Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“. (mit Agenturen)