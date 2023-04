Strack-Zimmermann soll EU-Spitzenkandidatin werden Wer sie vermissen wird – und wer nicht

Es ist eine dieser Nachrichten, über die in Parteien spekuliert wird, bevor sie Gewissheit werden. Will sie das wirklich, fragen manche. Sie habe ja eine wichtige Rolle in Berlin. Was für eine Chance diese Spitzenkandidatur sei, finden andere. Für sie. Für die Partei.

Nun hat sie entschieden. Marie-Agnes Strack-Zimmermann soll FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl werden. Sie stehe „zur Verfügung“, sagte sie dem Radiosender NDR. Die FDP-Länderchefs haben sich bereits für sie ausgesprochen, formell wird aller Voraussicht nach der FDP-Bundesparteitag am kommenden Wochenende über die Spitzenkandidatur entscheiden.

Die Europawahlen im nächsten Jahr werden für die FDP nicht einfach. Seit Eintritt in die Ampel-Koalition im Dezember 2021 haben sie fünf Landtagswahlen verloren. Drei werden in diesem Jahr folgen, und dass es für die FDP dort besser laufen wird, ist nicht ausgemacht. In Bremen, Bayern und Hessen wird gewählt, in allen Ländern kratzen sie an der Fünf-Prozent-Hürde.

Eine streitbare Figur

Dass die Parteispitze nun Strack-Zimmermann auserkoren hat, EU-Spitzenkandidatin zu werden, ist bemerkenswert. Sie ist bekannt, das ist wohl ihr größtes Pfund, doch sie ist in der Partei auch umstritten. Vor allem, seit sie Friedrich Merz in einer Büttenrede auf dem Aachener Karneval als „Flugzwerg aus dem Mittelstand“ bezeichnet hat, in einer Rede, in der sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen „Wodkazwerg“ taufte.

Auch in der Koalition hat sie nicht nur Freunde. Sollte sie Berlin den Rücken kehren und Brüssel zu ihrem Betätigungsfeld machen, würden sie ihr im Kanzleramt jedenfalls nicht viele Tränen hinterherweinen. Zu oft hat sie Kanzler Olaf Scholz (SPD) wegen seiner zu Beginn zögerlichen Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen frontal angegriffen. „Reisende soll man ziehen lassen“, sagt der sozialdemokratische Verteidigungspolitiker Wolfgang Hellmich nur – und damit doch ziemlich viel.

Lange schon hält sich der Vorwurf, die Liberale würde ihr Amt als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses zur Selbstinszenierung nutzen, die organisatorischen Aufgaben vernachlässigen und ohnehin nicht eben vermittelnd auftreten – und das nicht nur unter den Sozialdemokraten. „Sie gibt die Ersatzministerin, statt neutral die Parlamentsarbeit zu orchestrieren“, sagt beispielsweise der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), der auch hinter den europapolitischen Ambitionen nur Eigeninteresse vermutet. „Sie kalkuliert kühl, dass sie in Brüssel noch fünf Jahre machen könnte, was in Berlin vielleicht nicht der Fall wäre.“

In der Truppe trotzdem beliebt

Die Popularität Strack-Zimmermanns beispielsweise unter Soldatinnen und Soldaten scheint dennoch ungebrochen zu sein. Beim Truppenbesuch vergangene Woche in Mali standen Selfies mit ihr besonders hoch im Kurs und vom „Danke für Ihren Dienst“ berichteten mehrere Bundestagsangehörige noch Tage später.

Wie im Parlament geht es ihr auch im Land. Sie polarisiert, vor allem im Osten, wo die Waffenlieferungen an die Ukraine kritischer gesehen werden als im Westen des Landes. Ausgerechnet in Sachsen, Thüringen und Brandenburg finden die nächsten Landtagswahlen nach der Europawahl statt.

Ich denke nicht, dass Frau Strack-Zimmermann mit ihrer krawalligen Art prädestiniert ist, als Spitzenkandidatin der FDP nach Europa zu gehen. Mike Hauschild, FDP-Kreisvorsitzender

„Ich denke nicht, dass Frau Strack-Zimmermann mit ihrer krawalligen Art prädestiniert ist, als Spitzenkandidatin der FDP nach Europa zu gehen“, sagt zum Beispiel Mike Hauschild, früherer Landtagsabgeordneter in Sachsen und Vorsitzender des FDP-Kreisverbands Bautzen. Er befürchtet sogar Nachteile für die Liberalen durch die angestrebte Kandidatur. „Sie hat in Sachsen meiner Meinung nach keinen großen Fanclub. Durch die Europawahl wird sie in den Fokus rücken. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es uns hilft, wenn ich ihr Konterfei in Bautzen plakatieren muss. Weder bei der Kommunalwahl noch bei der Landtagswahl - oder der Europawahl“, sagt er.

In der Bundestagsfraktion ist sie beliebter. Torsten Herbst, Bundestagsabgeordneter aus Bautzen, sagt: „Das ist eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Die Bekanntheit der Spitzenkandidatin bei der Europawahl ist für die Partei gut, und für die Politik insgesamt auch.“ Ein anderer Abgeordneter sagt: „Sie redet Klartext, daher eckt sie natürlich bei einigen an, aber sie hat stets einen großen Rückhalt in der Partei.“

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer und FDP-Vize-Vorsitzende Johannes Vogel sagt auf die Frage, ob er sie vermissen würde, er freue sich, dass sie „ihren Gestaltungsdrive auf eine mindestens ebenso wichtige Ebene bringen will“.

Einer, der sie auf jeden Fall vermissen wird, ist Ex-Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, der bei der Forderung nach Waffenlieferungen ähnlich erpicht auftrat wie Strack-Zimmermann. „Gratulation für Frau Strack-Zimmermann“, sagte er, und dann: „Aber sie wird im Bundestag fehlen als selbstbewusste Stimme des Parlaments und bei der Unterstützung der Ukraine.“