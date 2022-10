Systemkampf zwischen China und den USA Wird Amerika das Nachsehen haben?

Auf dem außenpolitischen Parkett wird gewettet: Wer wird der Sieger im Systemkampf zwischen China und den USA, der autoritären und der freiheitlichen Welt? Einige Kommentatoren sehen hierbei China auf einem aufsteigenden, die USA hingegen auf einem absteigenden Ast.

Peking sieht das genauso und frohlockt über jede Äußerung, die diese Weltsicht zu teilen scheint. Als der US-Unternehmer Elon Musk jüngst twitterte, das kleine, demokratische Taiwan mögen sich unter die Herrschaft Pekings begeben, um so einen Krieg zu vermeiden, war man in der Volksrepublik mit Musk sehr zufrieden.

Anstelle des Westens, so sagt es auch Machthaber Xi Jinping selbst, rücke nun China, wieder, an seine von der Weltgeschichte vorgesehene Stelle in den Mittelpunkt der Welt zurück. Die vergangenen vierhundert Jahre westlicher Vorherrschaft werden von Peking als Unfall der Geschichte gewertet. Gleichzeitig werden die Errungenschaften dieser Epoche, Freiheit, Demokratie und Menschenrechten abgetan.

Amerika ist sicher heute nicht mehr die strahlende Stadt auf dem Berge, wenn es um leuchtende Beispiele guter Demokratien geht, im Index des Magazins „The Economist“ ist das Land abgeschlagen auf Platz 26.

Aber die USA sind ja nicht die einzige Demokratie, auf die man sich beziehen müsste: Taiwan, Mauritius und Uruguay sind heute gut funktionierende Demokratien, die vor drei Jahrzehnten niemand auf dem Schirm hatte. Das von der Pekinger Nomenklatura mit der gewaltsamen Annexion bedrohte Taiwan liegt in besagtem Index auf Platz 8, die Bundesrepublik Deutschland, zum Vergleich, auf Platz 15.

Wer also den Abgesang der Demokratie anstimmt, muss darauf achten, die USA nicht mit dem Rest der demokratischen Welt gleichzusetzen und am Ende noch in den Untergangsgesang auf die Freiheit mit einzustimmen, der in Peking und Moskau gesungen wird. Allerdings ist die Beobachtung nicht richtig: China ist keine aufsteigende und die USA ist keine absteigende Macht.

Alexander Görlach ist Professor für Ethik und Experte für internationale Politik. Zuletzt erschien von ihm bei Hoffmann & Campe: Alarmstufe Rot: Warum Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt © Foto: Hong Kiu Cheng

In den Achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts machte sich ein Professor der Shanghaier Fudan Universität mit dem Namen Wang Huning in die USA auf, um das Land und sein politisches System besser kennen zu lernen. Seine Erfahrungen publizierte Wang Huning 1991 in dem Buch „Amerika gegen Amerika”.

Darin beschreibt er die ökonomische Ungleichheit in dem Land, die das soziale Gefüge der Gesellschaft zerstört habe, und gibt dem politischen System die Schuld. Sein Fazit: Die Volksrepublik dürfe sich niemals liberalisieren und demokratisieren. Wang Huning ist nicht irgendein Professor im Elfenbeinturm der Wissenschaft.

Nach seiner Rückkehr wurde er von Jiang Zeming zum Chefideologen ernannt. Er diente ihm, seinem Nachfolger Hu Jintao und bis auf den heutigen Tag dem gegenwärtigen Machthaber Xi Jinping. Wang ist eines der sieben Mitglieder des Standing Committee des Politbüros der Volksrepublik China.

Heute ist die Ungleichheit in China ähnlich groß wie in den USA

Doch Wangs Schlussfolgerungen aus seinem USA-Besuch waren falsch. Heute ist die Ungleichheit in der Volksrepublik vergleichbar groß wie in den USA, die Verteilung der Vermögen ebenfalls. Da die politischen Systeme der beiden Rivalen verschiedener nicht sein könnten, muss es an dem ökonomischen Modell liegen, dem sich beide Länder gleichermaßen verschreiben.

China hat sich Amerikas Version des Kapitalismus, den Neo-Liberalismus, zu eigen gemacht Alexander Görlach, Experte für internationale Politik

In der Tat ist China, einmal mehr, dem Beispiel des heimlichen großen Vorbilds Amerika gefolgt und hat sich dessen Version des Kapitalismus, den Neo-Liberalismus, zu eigen gemacht. Das Diktum des im Westen als Reformer gefeierten Deng Xiao-ping, wonach zuerst einmal wenige reich werden sollten und dann alle anderen nachziehen würden, ist ein Wiedergänger des US-amerikanischen „Trickle Down”.

Das meint, unter anderem, dass durch die Bevorzugung der Reichen, beispielsweise durch Steuerprivilegien, mehr Geld für alle die ganze Gesellschaftspyramide herabsickere und am Ende jede und jeder besser dastünde. Doch diesen Effekt gibt es nicht. Heute ist fast ein Drittel der US-Gesellschaft ökonomisch irrelevant.

Der moralisch bankrotte Neo-Liberalismus ist allerdings nicht der natürliche ökonomische Verbündete der liberalen Demokratie. Vielmehr verwirklicht das Modell der sozialen Marktwirtschaft die Ansprüche des Liberalismus, und zwar, indem es zum einen das Recht auf Eigentum anerkennt und ökonomische Freiheit als Teil der personellen Freiheit ansieht, die jeder und jedem zusteht.

Gleichzeitig sorgt die soziale Komponente dieser Form der Marktwirtschaft dafür, dass durch Einrichtungen wie freie Bildung, erschwingliche Gesundheitsversorgung und fairer Mindestlohn die einzelnen dazu in die Lage versetzt werden, auch tatsächlich frei zu sein.

In China ist alles dem Willen eines Mannes unterworfen

Xi Jinping versucht nun mit seinem neuen Ansatz des „Gemeinsamen Wohlstands” scheinbar an die soziale Marktwirtschaft anzuknüpfen. Allerdings ohne Erfolg, denn in einem Land, in dem Repression zum Alltag gehört und alles dem Willen eines Mannes unterworfen ist, gibt es keine Gerechtigkeit.

Xi Jinping steht seit fast zehn Jahren an der Spitze der KP China. Jetzt soll seine Amtszeit nochmals verlängert werden. © Foto: AFP/Noel Celis

Denn dort zählt eben nicht die in Freiheit erbrachte Leistung, sondern Loyalität und Nepotismus bestimmen den Lebenslauf. Dass in einem Land wie China die Produktivität seit Jahren nicht mehr steigt, ist unter diesen Voraussetzungen keine Überraschung. Die vollmundige Ankündigung, Ende der 20er Jahre die US-Volkswirtschaft zu übertreffen, wiederholt heute niemand mehr in Peking.

Auch auf dem geopolitischen Parkett versucht sich China in einer Kopie dessen, was es für US-amerikanische Außenpolitik hält. Diese wird als „Recht des Stärkeren“ verstanden, was es China erlaubt, all jene zu bedrohen, die sich seinen Interessen widersetzen.

In der Tat gibt es ein Amerika, das ideologische Kriege anzettelt. Alexander Görlach, Experte für internationale Politik

In der Tat gibt es ein Amerika, das ideologische Kriege anzettelt. Der Rest der freien Welt folgt hier allerdings nicht immer lammfromm nach, was unter anderem an dem deutschen Nein zum Irak-Krieg deutlich geworden ist. Gleichzeitig gilt: Das schlechteste Amerika ist dem besten China vorzuziehen. Die ungebrochene Softpower „des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten” belegt diese These.

China ist heute ein Bully, der Hongkong unterjocht, Taiwan bedroht und in Xinjiang einen Völkermord begeht. Xis finsteres Reich hat keine Softpower, weil „strongman“ Xi „hardpower“ an den Tag legen will. Bei einem Abendessen mit Kanzlerin Merkel im Jahr 2014 soll er gesagt haben, dass China immer dann, wenn es freundlich zu seinen Nachbarn war, ausgeboten worden sei. Das dürfe sich nie mehr wiederholen.

Die Volksrepublik wird derzeit von denselben Plagen heimgesucht wie die USA und die freie Welt in der Finanzkrise 2008. Die Immobilienblase ist geplatzt, der Staat muss mit riesigen Geldsummen einspringen.

Das Geld von Anlegern wurde verzockt, die Mittelklasse so um ihre Ersparnisse betrogen. Die verfehlte „Null-Covid”-Politik hat die Wirtschaft massiv geschwächt und die höchste Jugendarbeitslosigkeit produziert, an die sich die Lebenden erinnern können.

Pekings einziger Weg aus der Misere ist der Weg der Freiheit

Chinas einziger Weg aus dieser Misere ist der Weg der Freiheit, den Wang Huning verabscheut, denn nur eine offene Gesellschaft hat das Potential, fair und gerecht zu sein.

Dazu braucht es ökonomische und wirtschaftliche Freiheiten, die es in Xis staatskapitalistischer Diktatur nicht gibt. Die Volksrepublik ist im Abstieg aus Gründen, die ihr Führer Xi selbst zu verantworten hat. Es waren nicht die von ihm stets ins Spiel gebrachten kolonialen Kräfte, sondern seine ideologische Ausrichtung, die er dem Land übergestülpt hat

Auch in Amerika selbst tobt ein Systemstreit

Die USA sind keineswegs auf einem aufsteigenden Ast, das Land befindet sich selbst in seinem eigenen Systemstreit zwischen rechtsnationalem Neoliberalismus, für den die Republikaner stehen und einer zunehmend inklusiven, sozialen und umweltbewussten linke Mitte, der die Demokraten eine politische Heimat anbieten könnten.

Amerika hat immer wieder Erneuerungsgeist aus der Kraft der Demokratie und der Freiheit bewiesen. Diesen Geist wird das Land brauchen, um die Wunden, die Donald Trump ihm geschlagen hat, zu heilen. Vielleicht ist deshalb jetzt der Moment gekommen, das Land in eine soziale Marktwirtschaft zu verwandeln.

In jedem Fall sind die Vereinigten Staaten in ihrer gegenwärtigen Situation nicht allein. Das Land hat demokratische Freunde überall auf der Welt, die es dabei stützen können, durch diese Krise zu kommen. Diktatoren hingegen kämpfen nur für sich, sie haben keine Freunde.

