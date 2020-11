Überblick: Drei Tote, 15 Verletzte, ein Täter auf der Flucht

Hier ein Überblick vom frühen Morgen zum Terrorangriff in Wien. Bei der Tat am Abend sind mindestens drei Menschen gestorben: Terroristen töteten zwei Passanten in der Innenstadt, zudem wurde ein Angreifer erschossen. 15 Menschen wurden teils schwer verletzt. Weiterhin ist mindestens ein Täter auf der Flucht, die Polizei fahndet nach ihm. Die Wiener sind aufgrund der Gefahrensituation auch am Dienstagmorgen dazu aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Schüler müssen am Dienstag in Wien nicht zur Schule. Das gesamte Zentrum der österreichischen Hauptstadt ist weiträumig abgesperrt.

Der Terrorangriff ereignete sich am Montagabend nahe einer Synagoge in einem Ausgehviertel. Mindestens zwei Täter feuerten zahlreiche Schüsse ab. Die Angreifer zielten nach Darstellung von Augenzeugen auf Menschen in den Lokalen und den Gastgärten. Zunächst wurde von einem erschossenen Passanten berichtet. In der Nacht sei dann eine Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im ORF. Die Hintergründe der Tat blieben auch nach Stunden noch unklar. „Wer einen von uns angreift, greift uns alle an“, sagte der Innenminister Karl Nehammer. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Angriff als „widerwärtigen Terroranschlag“.

Bürgermeister Ludwig erklärte, dass der erschossene Attentäter wohl keinen Sprengstoffgürtel, sondern eine Attrappe getragen habe. Dies werde derzeit noch näher untersucht. Der Mann sei mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgerüstet gewesen. Er war „sehr umfassend vorbereitet“, wie Ludwig sagte. Die Polizei überprüft derzeit noch die Identität des Attentäters.

Die Behörden wollen auf einer Pressekonferenz um 6 Uhr am Dienstagmorgen über den neuesten Stand der Fahndung und der Ermittlungen informieren. Nach Darstellung der Polizei gab es sechs verschiedene Tatorte. An dem Angriff seien mehrere Täter mit „Langwaffen“ beteiligt gewesen. Die ersten Schüsse seien in der Seitenstettengasse abgegeben worden, einer belebten Straße im Zentrum. Dort befindet sich auch die Synagoge. (dpa)