Russlands Präsident Putin verurteilt „brutales Verbrechen“ in Wien Nun meldet sich auch Russland zum Terroranschlag in Wien zu Wort: Präsident Wladimir Putin hat den Terroranschlag in Wien verurteilt. Die Tat zeige einmal mehr die „unmenschliche Rohheit des Terrorismus“, schrieb Putin in einem Telegramm an seinen österreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen und an Kanzler Sebastian Kurz.



Zugleich äußerte Putin in dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben die Überzeugung, „dass es den Terrorkräften nicht gelingen wird, irgendjemanden einzuschüchtern, Hass und Feindschaft zu säen zwischen Menschen verschiedener Glaubensbekenntnisse“.



Der Kremlchef bot Österreich und weiteren Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft an, den Kampf gegen „alle Formen und Erscheinungen des Terrorismus“ gemeinsam zu führen. Das hatte Putin zuletzt auch dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach den Terroranschlägen in Paris und Nizza angeboten. (dpa)