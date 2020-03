30 Minuten Pause – im dritten Wahlgang reicht einfache Mehrheit Erneut ist die Landtagssitzung in Thüringen unterbrochen worden. Der nächste Wahlgang wird etwa um 15:45 Uhr beginnen. Im diesem dritten Wahlgang ist dann eine einfache Mehrheit ausreichend für die Wahl eines Ministerpräsidenten. Sollte das Ergebnis das gleiche sein wie in den ersten beiden Wahlgängen, dann wäre also Bodo Ramelow gewählt. Der letzte Wahltag hatte aber gezeigt, dass im dritten Wahlgang Überraschungen möglich sind.