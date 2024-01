Treppe zum tiefsten Punkt der Menschheit Die stille Brutalität von Auschwitz

Dieser Ort veranstaltet seltsame Dinge mit dem Gehirn. Es weist die Füße an, langsam zu gehen. Die Blicke tasten sich vorsichtig vor – im Wissen aus dem Geschichtsunterricht, dass hier etwas wartet, das nicht zu verkraften ist.

Menschen mit versteinerten Mienen stapfen über das Gelände – den Bahngleisen entlang, vorbei an einem einzelnen Waggon, zwischen Baracken und deren Ruinen. Dahinter der Waldrand voller Birken. Massenerschießungen hat es in diesen Wäldern gegeben. Und trotzdem klammern sich die Gedanken des Besuchers hier, wo nichts unschuldig ist, an das harmlose kleine Aha-Erlebnis, dass diese Bäume dem Ort seinen Namen gegeben haben: Auschwitz-Birkenau.

Mit deutscher Gründlichkeit war hier alles perfekt auf Tod getrimmt. In praktischer Nähe zu den Gaskammern kamen die Züge mit den deportierten Jüdinnen und Juden Europas an. Die Verwertung ihrer Haare, Kleidung und Goldzähne – alles bis ins Kleinste durchorganisiert, um mit Massenmord noch Geld zu machen.

Von den 1,1 Millionen Menschen, die in das Vernichtungslager kamen, wurden rund 200.000 nicht sofort umgebracht, sondern durch Zwangsarbeit. Selbst an eine anständige Familienunterkunft zwischen allem Elend hatten die Nationalsozialisten gedacht für den Fall, dass sie dem Roten Kreuz statt einer Todesfabrik völkerrechtlich korrekte Zustände vorgaukeln mussten.

Inzwischen 79 Jahre ist es diesen Samstag her, dass sich diese Tore öffneten. Über dem Eingang zum ursprünglichen Hauptlager Auschwitz I prangt bis heute der an Zynismus nicht zu überbietende Spruch „Arbeit macht frei“, Sowjetische Soldaten retteten damals die wenigen Lagerinsassen, die teils bis zur Unkenntlichkeit ausgemergelt die Shoah überlebt hatten. Im Jahr 2005 wurde eben jener 27. Januar, der Tag im Jahr 1945, als Auschwitz befreit wurde, von den Vereinten Nationen zum internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt.

Psychologen für die Guides

Kasia Wieczorek sorgt mit dafür, dass der Schrecken nicht verblasst. „Das sind nur die Schuhe einer Woche“, erklärt die junge Polin aus Oświęcim, wie Auschwitz früher hieß und jetzt wieder heißt. Sie führt Besuchergruppen durch die KZ-Gedenkstätte und versucht in dem Raum, in dem sich hinter Glasscheiben Berge dieser Schuhe türmen, die Dimension des Grauens zu erklären. Es gibt auch einen nicht minder großen Berg von Haaren mit Spuren des Giftgases Zyklon B. Sieben Tonnen wurden damals vorgefunden, die noch nicht zu Stoffbahnen verarbeitet worden waren.

Meistens weinen die Menschen einfach still. Die Polin Kasia Wieczorek über die Reaktion von Besuchergruppen im Konzentrationslager

Die Reiseleiterin berichtet, dass sie und ihre Kollegen für sich psychologische Hilfe in Anspruch nehmen können, wenn es nicht mehr geht. Die braucht an diesem Tag auch ein junger Israeli, der plötzlich wild zu schreien anfängt. Er ist zum ersten Mal in Auschwitz und kommt nicht klar. Auch nicht damit, dass selbst an diesem kalten Januartag so viele Besucherinnen und Besucher durch die Gebäude und über das Gelände geschleust werden. „Das ist doch wie Disneyland hier“, ruft er aufgebraucht. Sicherheitspersonal bringt ihn nach draußen, damit er sich beruhigt. „So etwas ist eher selten“, sagt Kasia, „meistens weinen die Menschen einfach still.“

Unter die Schulklassen mischt sich vergangenen Dienstag eine ganz besondere Besuchergruppe, von der Europäischen Jüdischen Vereinigung zusammengetrommelt. Politische Größen wie Israels Expräsident Reuven Rivlin sind darunter, aber auch die früheren Premiers Frankreichs und Schwedens, Manuel Valls und Stefan Löfven. Der US-Unternehmer Elon Musk hat eine private Führung bekommen. Sie alle sollen ein Signal setzen gegen Antisemitismus, von dessen dramatischer Zunahme nach dem 7. Oktober in Israel andere Auschwitz-Besucher zuvor auf einer Konferenz in Krakau ganz persönlich berichtet haben.

Pass auf! Es könnte wieder passieren! Was der Vater von Rabbi Binyomin Jacobs aus den Niederlanden seinem Sohn rät

Avi Lazarus etwa. Der Rabbi aus London erzählt, was sich für ihn und seine Gemeinden seither verändert hat: „Diskussionen darüber, wie lange wir noch in Großbritannien bleiben können, von denen wir dachten, dass wir sie nie führen müssen, gehören nun zum Alltag.“ Die Studentin Noa Levy, ebenfalls aus der britischen Hauptstadt, „kann nicht mehr frei über meinen Campus laufen“, und die Queen Mary Universität unternehme zu wenig für ihren Schutz.

Zivilisations- und Zeitenbruch

Auch Binyomin Jacobs nimmt an der Gedenkveranstaltung teil, die neben einem gesprengten Gebäude stattfindet, von wo aus es zu den unterirdischen Gaskammern ging. Dem Niederländer geht dieser Tage durch den Kopf, was er wenige Jahre später als Kind hörte. „Mein Vater sagte mir: ,Hab keine Angst! Das wird nie wieder passieren‘. Über die Jahre wurde daraus eine andere Botschaft: ,Pass auf! Es könnte wieder passieren‘.“ Das Erstarken rechtsextremer Parteien ängstigt ihn - aber auch der muslimische Antisemitismus und der von links unter dem Deckmantel der Israelkritik.

Wer die stille Brutalität des Ortes auch nur eine Sekunde an sich heranlässt, versteht sofort, dass danach alles anders sein musste. Der hier so augenscheinlich gewordene Zeiten- und Zivilisationsbruch ist vielleicht am eindringlichsten ausgedrückt im Zitat des Philosophen Theodor W. Adorno: „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“. Zugleich schöpfte die Welt aus der Barbarei ungeahnte Kräfte, um eine Wiederholung für immer auszuschließen – und damit auch die Millionen Toten zu ehren. „Die Vereinten Nationen wurden auf ihren Schreien aufgebaut“, sagt der UN-Vertreter Miguel Ángel Moratinos.

Was hier und in den anderen Vernichtungslagern geschehen ist, rückt zeitlich in immer weitere Ferne. Die Präsenz des Holocaust in der Öffentlichkeit aber schwindet nicht – eher im Gegenteil. In vielen politischen Auseinandersetzungen der Gegenwart spielt er nach wie vor eine große Rolle. „Die Zahl der Holocaust-Leugner nimmt ab, das Bewusstsein dafür zu“, sagt einer, der es wissen muss. Für Dani Dayan, den Vorstandsvorsitzenden der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem im Jerusalem, der an diesem Tag ebenfalls in Auschwitz ist, liegt das Problem eher in der „Holocaust distortion“.

Zerrbild statt Leugnung

Übersetzen lässt sich der Begriff mit „Zerrbild“ . Dayan nennt, als Beispiel, die Versuche vieler Länder so zu tun, als ob sie nichts mit dem größten aller Verbrechen zu tun hätten: „Dabei gehört es zur historischen Wahrheit, dass es fast überall mehr Kollaborateure als Retter gab und die allermeisten gleichgültig waren.“ Ihn erschreckt die Tendenz in Russland, die Gewalt gegen die russische Bevölkerung nach vorne zu stellen und jüdisches Leid auszublenden.

Er war schon unzählige Male hier. Es gibt eine enge Kooperation zwischen Yad Vashem, wo die einzelnen Menschen hinter dem Menschheitsverbrechen ein Gesicht bekommen, während in Auschwitz die Mechanik des Mordens im Mittelpunkt steht. Dani Dayan kramt sein Handy hervor und zeigt ein Foto, das er eben gemacht hat. „Jedes Mal, wenn ich hier bin und den Treppenabgang sehe, denke ich mir, dass das nur wenige Stufen waren, die die Menschheit an ihren tiefsten Punkt geführt haben.“

Kasia Wieczorek ist es an diesem Punkt der Führung immer wichtig zu zeigen, dass „sich die Menschen nicht wie die Schafe zur Schlachtbank haben führen lassen – es gab auch Widerstand in Auschwitz“. Die meisten Deportierten konnten sich freilich nicht vorstellen, was ihnen passieren würde. „Viele dachten, dass die Nazis doch keine so lange Reise organisieren würden, nur um sie dann umzubringen.“

Aber genau so war es.