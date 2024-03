Eigentlich ist es ein Routinetermin, soweit sich bei deutschen Kampfjets unweit der russischen Grenze überhaupt von Routine sprechen lässt. Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz besucht an diesem Sonnabend die knapp 200 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die von der lettischen Air Base Lielvarde aus den Nato-Luftraum über dem Baltikum schützen. Erst am Freitag ging das neue Einsatzkontingent gleich wegen eines russischen Spionagefliegers in die Luft.