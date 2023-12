Urteil gegen Andrea Tandler Was wurde aus den anderen Masken-Dealern?

Am Freitag fällt das Oberlandesgericht München sein Urteil im Fall Andrea Tandler. Sie ist die Tochter des ehemaligen bayerischen Ministers Gerold Tandler (CSU). Während der Corona-Pandemie hatte sie Masken einer Schweizer Firma zu horrenden Preisen an das Bundesgesundheitsministerium und die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen vermittelt.

Dafür zahlte die Firma ihr eine Provision in Höhe von fast 50 Millionen Euro. Das ist an sich legal, jedoch hinterzog Andrea Tandler 26,5 Millionen Euro Steuern, die sie von der Provision hätte zahlen müssen.

Der Fall Tandler reihte sich 2021 ein in diverse Masken-Deals von Unionspolitikern. Diese hatten, im Gegensatz zu Tandler, ein Mandat inne. Tandler ist kein Parteimitglied. In der Öffentlichkeit führten die Deals zu einem großen Aufschrei, weil Abgeordnete die Pandemie nutzen würden, um sich selbst zu bereichern.

Zudem hätten sie politische Entscheidungen aufgrund von Geldzahlungen beeinflusst, was moralisch verwerflich sei. Doch was ist aus den anderen Fällen geworden? Kamen sie ebenfalls vor Gericht? Wurden die Betroffenen verurteilt?

Tandler erzielte eine Einigung mit dem Gericht, sie legte ein Geständnis ab und beglich ihre Steuerschulden. Anfangs hatte sie den Vorwurf der Steuerhinterziehung noch bestritten. Nun drohen ihr im Zuge der Einigung mehr als vier Jahre Haft.

CSU-Abgeordnete behielten ihr Mandat

Alfred Sauter erhielt etwa 1,2 Millionen Euro Provision für das Vermitteln von Masken. © IMAGO/Smith

Alfred Sauter, ehemaliger Justizminister Bayerns und zur Zeit der Maskenaffäre Landtagsabgeordneter in Bayern, und Georg Nüßlein, damals CSU-Bundestagsabgeordneter, waren in einem aus mehreren Personen bestehenden Geflecht involviert, das 2020 Masken an Ministerien vermittelte, darunter das Bundesgesundheitsministerium, Bundesinnenministerium und die bayerische Staatsregierung.

Sauter erhielt etwa 1,2 Millionen Euro an Provision über ein Liechtensteiner Konto, Georg Nüßlein 660.000 Euro. Beide traten nach Bekanntwerden der Vorwürfe aus ihren Fraktionen aus, Nüßlein auch aus der Partei, blieben jedoch bis zum Ende der Legislatur Mitglied im bayerischen Landtag oder Bundestag. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelte und fror die Provisionen von Sauter und Nüßlein ein.

Georg Nüßlein ist inzwischen nicht mehr Mitglied der CSU. © imago images/Jens Schicke/Jens Schicke, via www.imago-images.de

Im November 2021 urteilte das Oberlandesgericht München, dass die Abgeordneten nicht gegen Paragraf 108e des Strafgesetzbuchs verstoßen haben. Laut diesem ist eine Bestechlichkeit von Mandatsträgern nämlich auf Vorgänge im Parlament beschränkt. Die Abgeordneten hatten die Masken jedoch an Ministerien vermittelt, deshalb blieben ihre Deals straffrei und die Vermögen wurden wieder freigegeben.

Sauter verteidigte sich damit, dass er als Unternehmer gehandelt habe, was er neben seiner Abgeordnetentätigkeit sei. Die Münchner Staatsanwaltschaft zog danach noch vor den Bundesgerichtshof, blieb aber auch hier erfolglos. Der bayerische Landtag änderte in der Folge seine Regeln zu Nebeneinkünften und die Ampel-Koalition arbeitet im Bund aktuell an einer Reform des Paragrafen 108e, damit Fälle wie Sauter und Nüßlein in Zukunft geahndet werden können.

Doppelte Affäre: Masken und Aserbaidschan

Mark Hauptmann war gleich in zwei Unions-Affären verwickelt. © imago images/Christian Spicker/Christian Spicker via www.imago-images.de

Mark Hauptmann, damals in der Thüringer CDU, hatte 2020 Masken vermittelt und dafür eine Provision von knapp einer Million Euro erhalten. Die genauen Abnehmer der Masken waren nicht bekannt. Er war ebenfalls in die Aserbaidschan-Affäre verstrickt: Das Land hatte teure Werbeanzeigen in dem von ihm herausgegebenen CDU-Blatt „Südthüringen Kurier“ veröffentlicht. Aufgrund massiver Kritik legte er deshalb Anfang März 2021 sein Bundestagsmandat nieder.

Die Masken-Provisionen wurden erst kurz danach publik. Neben seiner Provision soll sein CDU-Kreisverband Suhl 7000 Euro von einer Frankfurter Maskenfirma erhalten haben. Die Thüringer Staatsanwaltschaft ermittelte gegen ihn und Mark Hauptmann trat aus der CDU aus.

Die Staatsanwaltschaft fror 997.000 Euro seines Vermögens ein, stellte die Ermittlungen im September 2022 jedoch ein. Ähnlich wie im Fall Nüßlings und Sauters war Hauptmanns Verhalten nicht nach Paragraf 108e des Strafgesetzbuchs zu beanstanden. Im Dezember 2022 wurde von der Staatsanwaltschaft Meiningen Anklage gegen ihn wegen Steuerhinterziehung erhoben, ein Urteil steht noch aus.

Deals mit privaten Unternehmen

Nikolas Löbel vermittelte Masken an private Unternehmen. © imago images/Christian Spicker/Christian Spicker via www.imago-images.de

Nikolas Löbel (ehemals CDU) hatte Masken an private Firmen in Mannheim und Heidelberg vermittelt. Er gab an, dafür eine Provision von 250.000 Euro erhalten zu haben, was er als „marktgerecht“ bezeichnete. Die Masken-Firmen bestätigten das jedoch nicht: Es ist unklar, wofür er das Geld genau bekam.

Die Kritik war daraufhin groß, auch aus eigenen Reihen kamen zahlreiche Forderungen, dass er sein Mandat niederlegen müsse. Dem gab er bei: Er trat als CDU-Kreisvorsitzender in Mannheim zurück und aus der CDU aus. Sein Bundestagsmandat legte er nieder. Die Staatsanwaltschaft Mannheim nahm ein Ermittlungsverfahren gegen ihn auf, jedoch nicht wegen der Maskendeals.

Bei diesen habe es keinen „unmittelbaren Zusammenhang zwischen der privaten Vermittlungstätigkeit des Nikolas Löbel und dessen Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter“ gegeben, schließlich vermittelte er die Masken an private Unternehmen. Stattdessen wurde unter anderem wegen Untreue bei der Vermietung von Räumlichkeiten in der Mannheimer CDU-Kreisgeschäftsstelle ermittelt. Löbel wurde zu einer Geldstrafe von 11.250 Euro verurteilt.