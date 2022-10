Verfolgt der Westen eine Doppelmoral? „Unsere Außenministerin trägt das Völkerrecht wie eine Monstranz vor sich her“

Herr Ambos, wie sind Angriffe mit Marschkörpern, Raketen und Drohnen auf offenbar zivile Ziele in ukrainischen Städten rechtlich zu bewerten, wie sie Russland diese Woche ausgeführt hat?

Wenn es ausschließlich zivile Ziele sind und sich keine militärischen Objekte dort befinden, dann sind solche Angriffe völkerrechtswidrig. Strafrechtlich sind diese Angriffe dann als Kriegsverbrechen zu bewerten.

Wer zieht die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft?

Auf internationaler Ebene der Internationale Strafgerichtshof. Auf innerstaatlicher Ebene tut dies auch Deutschland jetzt sehr aktiv durch den Generalbundesanwalt. Nach meiner Information hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) nun noch mehr Mittel zugesagt, damit ein drittes Referat für Völkerstrafrecht in Karlsruhe eingerichtet werden kann.

Macht Deutschland mutmaßlichen Täter nur dann den Prozess, wenn sie in Deutschland sind, oder auch dann, wenn sie sich beispielsweise in Moskau aufhalten?

Diese Frage wird im deutschen Völkerstrafrecht seit Inkrafttreten des Völkerstrafgesetzbuchs im Jahre 2002 und eigentlich auch schon davor diskutiert. Die eine Position sagt: Wir verfolgen die sogenannten völkerrechtlichen Kernverbrechen, zu denen Kriegsverbrechen gehören, auch dann, wenn sie im Ausland begangen wurden, und die Tatverdächtigen ausländische Staatsangehörige sind und sich nicht in Deutschland aufhalten.

Dafür steht das so genannte absolute Weltrechtsprinzip. Die Gegenseite sagt: Das Weltrechtsprinzip gilt nicht uneingeschränkt, es muss einen Bezug zu Deutschland geben, zum Beispiel, indem der Verdächtige sich hier aufhält oder sein Aufenthalt zu erwarten ist. Letzteres ist die aktuelle Gesetzeslage. Es ist jedenfalls Konsens, dass Deutschland kein sicherer Hafen für Kriegsverbrecher und andere Völkerrechtsverbrecher sein darf.

Zur Person Kai Ambos ist Professor für Straf- und Prozessrecht, Rechtsvergleichung, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Göttingen. Er hatte zahlreiche Gastprofessuren in Lateinamerika, Spanien, Italien, Israel und in Großbritannien. Ambos ist auch Richter am Kosovo Sondertribunal in Den Haag, Verteidiger (List Counsel) am Internationalen Strafgerichtshof und Berater(amicus curiae) der kolumbianischen Sondergerichtbarkeit für den Frieden. Sein jüngstes Buch erscheint am 17. Oktober und heißt: „Doppelmoral. Der Westen und die Ukraine“ (Westend Verlag).

141 von 193 UN-Mitgliedsstaaten haben am 2. März die Invasion Russlands in die Ukraine verurteilt, 143 am 12. Oktober die Annexion von vier ukrainischen Gebieten durch Russland. Steht die Welt geschlossen gegen den Völkerrechtsbruch Wladimir Putins?

Auf dem Papier sind es viele Staaten – die Annexion der Krim im Jahr 2014 hatten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen nur 100 Staaten verurteilt. Ich habe allerdings genauer untersucht, wie viele Staaten den Worten auch Taten folgen lassen und tatsächlich etwas gegen Russlands Angriffskrieg tun, das sind mit etwa 40 Staaten weit weniger. Das sind im Kern die Nato-Staaten (derzeit 30, noch ohne Finnland und Schweden) und weitere Verbündete wie Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland.

Aber die Schwellenländer und viele Länder im Globalen Süden machen nicht mit. Auch nicht die so genannten BRICS-Staaten, zu denen neben Russland auch Brasilien, Indien, China und Südafrika gehören. Die sind übrigens gemeinsam territorial und bevölkerungsmäßig größer als alle in der G7-Gruppe repräsentierten westlichen Industriestaaten zusammen, die ja für sich eine Führungsrolle, auch im Ukraine-Konflikt, in Anspruch nehmen.

Warum betonen Sie das?

Weil ich immer wieder höre und lese, die „Internationale Gemeinschaft“ verurteile Russland und verteidige die Ukraine. Wer genauer hinsieht, merkt schnell: Wir sind nicht die „Internationale Gemeinschaft“. Wir sind nur ein kleiner Teil dieser Welt, halten uns aber meist für deren Zentrum.

Woher kommt diese ganz andere Haltung der Schwellenländer im Süden?

Die Erinnerung an die Kolonialzeit spielt hier eine große Rolle, denken Sie an Demokratien wie Südafrika oder Indien, die ihre Neutralität sehr betonen, sich bei der genannten Resolution der Generalversammlung enthalten haben und erst recht Sanktionen gegen Russland strikt ablehnen. Die Unabhängigkeitsbestrebungen dieser Länder wurden im Kalten Krieg meist von der Sowjetunion unterstützt, kaum aber von den westlichen Staaten, die ja selbst Kolonialstaaten waren.

Ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung beschießt das russische Militär auch Wohngebiete in der Ukraine. © obs / Emilio Morenatti

Aber Russland versucht doch gerade, die Ukraine mit Gewalt zu einer Kolonie zu machen. Warum stehen da ehemalige Kolonialopfer nicht auf der Seite der ukrainischen Opfer?

Schon die Sowjetunion war eine imperiale Macht, Russland ist es noch immer oder wieder. Es stimmt, es scheint in Teilen der Welt eine andere Wahrnehmung zu geben, aber wir haben darauf wenig Einfluss. Wenn ich das beschreibe, heiße ich es nicht gut. Ich selbst lebe lieber unter US-amerikanischer Hegemonie als unter einer russischen Hegemonie. Wobei wir Europäer allerdings alles daransetzen sollten, unsere eigene Sicherheit selbst garantieren zu können und vor allem unsere Interessen auch selbständig definieren sollten.

Den größten Schaden für die westliche Glaubwürdigkeit hat die Irak-Invasion der USA und ihrer Verbündeten angerichtet. Kai Ambos, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung, Internationales Strafrecht und Völkerrecht

Wenn wir von Glaubwürdigkeit reden: Wo haben der Westen und seine Führungsmacht USA in den vergangenen zwei Jahrzehnten gegen Völkerrecht verstoßen – und wo tun sie das eventuell noch immer?

Den größten Schaden für die westliche Glaubwürdigkeit hat die Irak-Invasion der USA und ihrer Verbündeten angerichtet, auch wenn Deutschland und Frankreich sie verhindern wollten und es damit gar keine einheitliche westliche Front gab. Das war ein völkerrechtwidriger Angriffskrieg. Eine fortgesetzte Völkerrechtsverletzung sehe ich in den extralegalen US-amerikanischen Tötungen von vermeintlichen Terroristen durch bewaffnete Drohnen in allen möglichen Weltregionen.

Eine der spektakulärsten Tötungen war die des Al-Kaida-Führers Aiman al-Sawahiri durch eine Drohne auf einem Balkon Kabuls nach dem Fall der afghanischen Hauptstadt…

Richtig. Dieser Fall hat viele Parallelen mit dem so genannten Tiergarten-Mord in Berlin. Der deswegen angeklagte russische Bürger wurde vom Kammergericht Berlin wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wenn ein Staat sagt, er habe in einem so genannten Krieg gegen den Terror jene Menschen zu töten, die er zu Terroristen deklariert, dann unterscheidet sich das nicht von der Rhetorik Wladimir Putins…

Moment! Hat Putin denn die Verantwortung für den Tiergarten-Mord übernommen?

In dem Fall nicht. Aber Russland hat in vielen anderen Fällen Terrorbekämpfung so gerechtfertigt, selbst wenn die Gegenwehr dann zu Verbrechen ausartete. Natürlich ist die USA eine Demokratie, und Russland ist es nicht. Trotzdem ärgert mich, dass die Völkerrechtsverletzung durch die weltweiten Drohnenliquidationen kaum mehr thematisiert wird. Dabei hat sich diese Bundesregierung die Einhaltung und Förderung der Menschenrechte doch ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben. Das nenne ich Doppelmoral.

Mit gefälschten Beweisen versuchte die US-Regierung ihren Angriffskrieg auf den Irak zu rechtfertigen - hier der damalige US-Außenminister Colin Powell im Sicherheitsrat. © picture alliance / dpa / epa afp Clary

Was erwarten Sie denn von der Bundesregierung?

Die Bundesregierung und an ihrer Spitze Olaf Scholz sollten sagen: Wir haben bestimmte Bedenken gegen diese Praxis. Das kann man doch in einer milden diplomatischen Form tun, aber nichts davon ist zu sehen oder zu hören. Es ist mir klar, dass das in der gegenwärtigen Lage schwer ist, da es darum geht, die einheitliche Haltung des Westens gegen Russland zu bewahren. Das Dilemma sehe ich.

Wir können das Völkerrecht nicht nur gegenüber Russland und China hochhalten. Kai Ambos, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung, Internationales Strafrecht und Völkerrecht

Würde der Globale Süden anders über den Westen denken, wenn Außenministerin Annalena Baerbock die US-Drohnenangriffe kritisieren würde?

Das ist nicht der wichtigste Punkt. Wir können das Völkerrecht nicht nur gegenüber Russland und China hochhalten, wir müssen das auch gegenüber uns selbst und auch unseren politischen Verbündeten tun. Die Regierung von Gerhard Schröder, und auch die von Angela Merkel, waren kritischer gegenüber Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen auch der USA als die Ampelkoalition, die sich so viel auf ihre moralischen Werte zugutehält. Das Argument, wonach jetzt Russland einen Krieg gegen die Ukraine führt und wir auf deren Seite stehen, entbindet uns doch nicht davon, überall und in jedem Fall für die Einhaltung des Völkerrechts einzutreten.

Russland führt als Gegenargument auch gerne den Kosovo-Krieg der Nato an, aber damals ging es darum, einen Genozid zu verhindern. Damals war keiner der verfolgten Muslime in Kosovo oder Bosnien gegen die Nato-Intervention, heute wehren sich die Ukrainer mit allen ihren Möglichkeiten. Spielt das keine Rolle?

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das Gewaltverbot aufzuheben. Die eine heißt Selbstverteidigung, die andere ist eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Die gab es im Kosovo-Krieg nicht, deshalb war der Einsatz völkerrechtswidrig, auch wenn ihn der damalige Außenminister Joschka Fischer mit dem Grundsatz der so genannten Schutzverantwortung beziehungsweise als humanitäre Intervention begründete. Putin benützt nun das gleiche Narrativ, wenn er sagt, es komme darauf an, bedrohte Russen in der Ukraine zu schützen. Es spricht zwar viel dafür, dass er lügt, aber es ist prinzipiell das gleiche Argument.

Es ist doch vollkommen aus der Luft gegriffen, wenn Putin behauptet, es habe einen Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine gegeben…

Auch ich glaube diesem Narrativ nicht, allerdings muss man sehr vorsichtig sein – und das sage ich jetzt auch als Strafrechts- und Menschenrechtspraktiker -, wenn man versucht Ereignisse zu beurteilen, ohne selbst vor Ort zu sein. Das Erstaunliche und zugleich Bedenkliche ist doch: Wir haben hier eine flagrante Völkerrechtsverletzung Russlands, die zudem kontinuierlich verschärft wird, und trotzdem tun nur circa 40 Staaten tatsächlich etwas dagegen. Das muss uns doch umtreiben!

Ihr Buch heißt „Doppelmoral“. Trifft der Vorwurf nicht auch die Staaten im Globalen Süden, welche die Ukraine faktisch im Stich lassen.

Das denke ich nicht. Diese Staaten tragen das Völkerrecht nicht wie eine Monstranz vor sich her, wie das etwa unsere Außenministerin tut. Wenn ich diese Prinzipien in dieser durchaus mitunter paternalistischen Form propagiere, muss ich sie erst einmal selber einhalten. Das gilt erst recht für alle Staaten, welche die Ukraine massiv militärisch und politisch unterstützen. Und dazu gehören auch wir.

