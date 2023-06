Vertreter von Arbeitgeber und Gewerkschaften Gesetzlicher Mindestlohn soll 2024 um 41 Cent auf 12,41 Euro steigen

Der Mindestlohn soll von derzeit 12 Euro in zwei Stufen auf 12,82 Euro pro Stunde steigen. Darauf verständigte sich die Mindestlohnkommission mehrheitlich am Montag in Berlin. Die erste Anhebung auf 12,41 Euro soll zum 1. Januar 2024 erfolgen, die zweite Anhebung zum 1. Januar 2025.

