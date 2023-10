Von den Besten lernen Wie Schulen ganz neue Wege gehen

Die Auszeichnung lenkt den Blick darauf, was trotz schwieriger Rahmenbedingungen im deutschen Schulsystem möglich ist: Am Donnerstag wird in Berlin der Deutsche Schulpreis vergeben. 15 Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet sind nominiert. Wir haben die Rektorinnen und Rektoren gefragt, was ihre Schulen auszeichnet und was andere von ihnen lernen könnten. Hier sind ihre Antworten.