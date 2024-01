Von wegen Deutschland-Pakt Die AfD könnte sich kein besseres Wahlprogramm wünschen

Es hat im Herbst diesen kurzen Moment gegeben, als die Einsicht in das Notwendige vorhanden schien. Da schlug Bundeskanzler Olaf Scholz der Union vor, dass Regierung und Opposition mit einem Deutschland-Pakt gemeinsam ein paar große Probleme abräumen und damit der AfD, die von der Unzufriedenheit der Bürger profitiert, das Wasser abgraben.

Im Nachhinein scheint die Dialogbereitschaft etwa in der Migrationspolitik nicht wirklich ernst gemeint gewesen zu sein. Es gab ein gemeinsames Bund-Länder-Papier, dann kam die Haushaltskrise. Das Hauen und Stechen begann von Neuem – innerhalb der Ampelkoalition. Und mit ihr. Der Gesprächsfaden zwischen Regierung und Opposition ist abgerissen.

Zu viel schlechtes Regierungshandwerk

Schuld daran tragen beide Seiten: Die Ampel liefert zu häufig schlechtes Regierungshandwerk ab, bringt aber keine Entschuldigung dafür über die Lippen. Zum Beispiel als Karlsruhe die Umwidmung der Corona-Mittel zu Klimaschutz-Investitionsgeldern stoppte. Einen inhaltlichen Neustart gibt es nicht, nur eine bessere Kommunikation wird angemahnt. Lieber werfen sie in der Ampel der Union vor, überhaupt vor das Verfassungsgericht gezogen zu sein oder mit zugespitzter Rhetorik der AfD den Boden zu bereiten.

Ständig in einem Atemzug mit der in Teilen rechtsextremen Partei genannt zu werden, empört die Christdemokraten zu Recht. Doch auch CDU und CSU sind an der Misere nicht unschuldig. Sie gehen regelmäßig zu weit, wenn sie mit der Ampel und insbesondere den Grünen das Ende des Abendlandes eingeläutet wähnen.

Die Union kann und soll die unkluge Agrar-Sparpolitik der Ampel rügen. Doch so zu tun, als bringe eine städtische Elite nun Armut über den gesamten ländlichen Raum, ist maßlos übertrieben. Und auch wenn des Kanzlers „Wirtschaftswunder“ auf sich warten lässt, hätte es angesichts des Russland-Ukraine-Krieges ökonomisch auch noch stärker bergab gehen können – entsprechende Prognosen gab es.

Zu viel übertriebene Oppositionsrhetorik

Täglich wird das Ampelversagen thematisiert, werden Neuwahlen gefordert, die die Koalitionsparteien allein schon wegen ihrer aktuellen Umfragewerte scheuen müssen wie der Teufel das Weihwasser. Das Ergebnis ist eine verhakte Republik, die dem AfD-Trend kaum etwas entgegenzusetzen hat.

Der Gestaltungsauftrag liegt natürlich vorrangig bei der Regierung, die gerne einmal aus ihrer Koalitionslogik ausbrechen und auf andere gesellschaftliche Kräfte hören dürfte. Aber auch die oppositionelle Union würde besser zu ihrer konstruktiveren Haltung aus dem Herbst zurückkehren.