Vor dem Gipfel mit Putin in Usbekistan Xi Jinping kehrt auf die Weltbühne zurück

Für Xi Jinping ist es eine Rückkehr auf die internationale Bühne – nach 970 Tagen. Wenn Chinas Staats- und Parteichef am Mittwoch nach Kasachstan und tags darauf nach Usbekistan fliegt, um am Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) teilzunehmen, wird dies seine erste Auslandsreise seit Januar 2020 sein. Die erste seit Beginn der Corona-Pandemie. Die erste seit dem „grenzenlosen“ chinesisch-russischen Freundschaftsvertrag im Februar 2022. Die erste seit Russlands Überfall auf die Ukraine wenige Tage später.

Und es wird für Xi ein Wiedersehen mit seinem „besten Freund“, wie er Russlands Präsidenten Wladimir Putin 2019 bezeichnete. Die Staatsoberhäupter wollen am Rande des zweitägigen SCO-Gipfels in Samarkand auch zu einem bilateralen Treffen zusammenkommen.

„Nach einem guten halben Jahr Krieg muss man konstatieren, dass die Partnerschaft unter der Invasion der Ukraine nicht besonders gelitten hat“, sagt Helena Legarda, Expertin für das chinesisch-russische Verhältnis bei der Berliner Denkfabrik Merics. „China betrachtet Russlands Krieg weniger im konkreten Kontext der Ukraine als durch die Brille des gemeinsamen geopolitischen Ziels, den Westen, insbesondere die Nato, zu verdrängen.“

China unterstützt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ausdrücklich

Das steht inzwischen nicht mehr nur zwischen den Zeilen. Am vergangenen Freitag äußerte Chinas dritthöchster Politiker, Li Zhanshu, in Wladiwostok Pekings bislang klarste Fürsprache für Russlands Krieg: „Bei Themen, die Russlands grundlegende Interessen betreffen, werden wir immer Unterstützung und Verständnis bieten. Zum Beispiel beim Thema Ukraine“, sagte das Politbüro-Mitglied laut der russischen Staatsagentur Tass. Im Gegenzug bedankte Li sich für Russlands „starke Unterstützung in der Taiwan-Frage“, wie das staatliche chinesische Medienhaus Xinhua meldete.

Könnten Xi und Putin nun auch eine militärische Beihilfe Chinas durch Waffenlieferungen vereinbaren, wie einige befürchten? Helena Legarda hält das für unwahrscheinlich: „Würde China sich aktiv beteiligen, wäre das katastrophal für seine Beziehungen mit den USA und der EU. Peking will zwingend westliche Sanktionen vermeiden, auch weil es selbst gerade wirtschaftliche Probleme hat.“ Der Wachstumskurs wackelt, die heimisch Immobilienbranche steckt in der Krise. Vielmehr böten China und Russland einander „diplomatisches Echo“ – die rhetorische Rechtfertigung für die Aggressionen gegen die Ukraine bzw. Taiwan.

Es ist zu früh, von Blöcken zu reden, aber es ist eine Entwicklung hin zur Blockbildung. China-Expertin Helena Legarda

Trotzdem könnte China den russischen Krieg auch materiell unterstützen, etwa mit Dual-Use-Technologien, also Gütern mit offenem Verwendungszweck. Ob ein chinesischer Mikrochip in einem russischen Fernseher landet oder in einem Marschflugkörper, kann niemand sagen. „Von März bis Juni 2022 haben Chinas Halbleiter-Lieferungen nach Russland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 209 Prozent zugenommen“, sagt Legarda. „Man darf davon ausgehen, dass Manches davon beim russischen Militär landet.“

Zentralasien ist für Xi Jinping eine Schlüsselregion

Wirtschaftliche Fragen dürften in Samarkand eine prominente Rolle spielen. Das gegenüber dem Westen isolierte Russland ist mittlerweile Chinas größter Öllieferant, auch die LNG-Exporte in die Volksrepublik nehmen zu. Umgekehrt kamen im zweiten Jahresquartal 81 Prozent von Russlands neuen Autoimporten aus China. Ein paralleles Ziel der Nachbarstaaten ist die Schwächung des US-Dollars im internationalen Finanzmarkt. Kürzlich vereinbarten beide Seiten, dass Gas künftig in Renminbi und Rubel bezahlt werden solle.

Um 209% stiegen Chinas Halbleiter-Exporte nach Russland in den drei Monaten nach der Ukraine-Invasion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Bedeutend ist auch die Wahl des Ortes für Xis Comeback. Das Treffen der Schanghaier Organisation, ein lose verfasster Verband aus China, Russland, Indien, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan und dem Iran, soll Pekings Einfluss in Zentralasien zementieren, einer Schlüsselregion beim Zugang zu Rohstoffen. Als Xi im September 2013, kein Jahr nach seiner Ernennung zum KP-Generalsekretär, sein weltumspannendes „Neue Seidenstraße“-Projekt verkündete, wählte er dafür Kasachstan. Am Mittwoch will er dort Präsident Kassym-Schomart Tokajew treffen.

Seniorpartner: Xi Jinping wird sich in Kasachstan mit Präsident Kassym-Schomart Tokajew (r.) treffen. Das postsowjetische Land ist ein Schlüsselstaat für Xis „Neue Seidenstraße".

Eine ausdrucksstarke Randnotiz für die strategische Bedeutung Zentralasiens: Der chinesische Tech-Konzern Huawei, vielleicht das wichtigste Unternehmen der Volksrepublik, versetzte kürzlich in Russland arbeitende Angestellte nach Kasachstan und Usbekistan. Hintergrund dürfte die Sorge vor sekundären Sanktionen sein.

Der Westen, betont Expertin Helena Legarda, müsse die Schanghaier Organisation und Chinas andere multilaterale Projekte, etwa den Brics-Zusammenschluss oder Xis „Globale Sicherheitsinitiative“ ernst nehmen. „Diese Projekte sind inhaltlich noch eher vage, aber das war anfangs auch die ‚Neue Seidenstraße‘“, sagt die Politologin. China wolle eine Koalition an Staaten um sich scharen, die mit der globalen Ordnung unzufrieden sind. „Es ist zu früh, von Blöcken zu reden, aber es ist eine Entwicklung hin zur Bildung von Blöcken oder zumindest Koalitionen.“ Und beim SCO-Gipfel sitzen immerhin vier Atommächte am Tisch.

Trotz des Gelöbnisses zwischen Xi und Putin vom 4. Februar, ihre Partnerschaft sei „grenzenlos“, könne von absolutem Gleichklang aber keine Rede sein, sagt Legarda. Es sei unklar, wie lange Russland sich damit zufriedengebe, den Juniorpartner für das wirtschaftlich deutlich stärkere China zu geben. Zunächst habe Moskau zwar keine andere Wahl, aber es beobachte zugleich Pekings wachsende Geltung etwa in Zentralasien und der Arktis kritisch – Regionen, die Russland traditionell als sein Einzugsgebiet sieht.

Nicht zuletzt gibt das Gipfeltreffen einen Hinweis auf Chinas innenpolitische Dynamik. Am 16. Oktober beginnt in Peking der 20. Kongress der KP, auf dem Xi eine dritte Amtszeit anstrebt. „Das Timing der Reise ist ungewöhnlich“, sagt Legarda. „Traditionell reisen Mitglieder der Führungsspitze in den Wochen vor dem Parteitag nicht ins Ausland, denn in der Zeit findet hinter den Kulissen ein Gerangel um Posten statt.“ Erst hinterher folgten üblicherweise Auslandsvisiten „als eine Art Ehrenrunde“, sagt die Analystin. „Dass Xi schon jetzt reist und nicht erst zum G20-Gipfel in Bali im November, zeigt, wie sicher er sich seiner Macht ist.“

