Markus Söder gilt ja neuerdings als Musterbild des treusorgenden Landesvaters. Aber dass es ausgerechnet eine „Obergrenze“ sein muss, auf die der CSU-Chef am Freitag schon vor seinem Kleinen Parteitag pocht, lässt ahnen, dass irgendwo unter dem neuen Söder der alte Spitzbube fortlebt. Mit dem Wort hat sein Vorgänger Horst Seehofer die Kanzlerin in der Flüchtlingskrise getriezt. Jetzt soll es zur Abwechslung Olaf Scholz ärgern. Denn die Obergrenze, die Söder den Corona-Staatshilfen verpasst sehen will, überschreitet nach bayerischer Lesart bisher genau ein Projekt: der Altschuldenplan für klamme Kommunen, den der SPD-Finanzminister mit Hilfen gegen neue Krisenschulden verkoppeln will.

Das, sagt Söder denn auch, sei „sicherlich der falsche Weg“. Tatsächlich wäre anders als parteipolitisch motiviert seine plötzliche Knauserigkeit auch schwer zu erklären. „Whatever it takes“, hatte Söder erst im März seiner heimischen Wirtschaft versprochen, frei, aber nicht falsch übersetzt: egal, was es kostet. Das Motto des damaligen EZB-Chefs Mario Draghi in der Euro-Krise verfolgt er als Ministerpräsident nach wie vor. „Wir können das ja“, bekräftigt er im ZDF-„Morgenmagazin“, als das „mit Abstand stärkste Land“ unter den Bundesländern.

Der Leitantrag für den ersten CSU-Parteitag, der am Abend über eine virtuelle Bühne gehen sollte, geizt denn auch nicht mit Ausgabenwünschen: Urlaubsgutscheine, Autokaufprämien – das Ferien- und Autoland Bayern soll nicht zu kurz kommen bei Konjunkturprogrammen gegen die Corona-Rezession.

Söders Kriseninstrument: Der Solidaritätszuschlag soll weg

Und genau wie Scholz widmet auch der CSU-Chef ein altes Anliegen flugs zum nagelneuen Kriseninstrument um: Der Solidaritätszuschlag soll ganz weg. Das würde dauerhaft etwa elf Milliarden Euro an Einnahmeausfällen kosten, und zwar praktischerweise nur den Bund. Die Ablösung der kommunalen Altschulden, die vor allem noch auf Gemeinden in NRW und Rheinland-Pfalz lasten, sollen sich nach Scholz’ Plan dagegen Bund und Länder aufteilen.

Wo die ominöse Obergrenze für Staatshilfen liegen soll, behält Söder übrigens lieber für sich. „Die muss genau festgelegt werden“, wimmelt er den ZDF-Moderator mit bedeutungsschwerer Miene ab. Obergrenzen mit konkreten Zahlen zu versehen hat sich nämlich schon einmal als ganz schlechte Idee erwiesen. Als Seehofer die Flüchtlingsobergrenze bei 200.000 im Jahr markierte, sah er sich gleich in Debatten verwickelt – zu hoch fanden es die einen, zu niedrig die anderen. Der Ruf nach der Obergrenze ging im Stimmengewirr unter.

Immerhin zeigt das Fingerhakeln mit dem Berliner Koalitionspartner, dass auch in der Politik allmählich wieder so etwas wie Normalität einkehrt. Selbst der virtuelle Parteitag revolutioniert die Verhältnisse ja nicht grundstürzend. Dass vorne der Vorsitzende die derzeit gültige ewige Wahrheit verkündet und die Delegierten in den hinteren Reihen ihm nur auf einem Bildschirm dabei zusehen können, sind sie in der CSU gewohnt. Der Bildschirm hängt sonst riesengroß hinter der Tribüne. Jetzt steht er halt auf dem heimischen Schreibtisch.

Dass sich Videomeetings nicht recht dazu eignen, revolutionäre Stimmungen gegen die am Mikrofonschalter in der Parteizentrale zu entfachen, mag der eine oder andere bedauern. Doch ist das CSU-Treffen nur ein Kleiner Parteitag, auf dem Funktionäre und nicht die Basis das Sagen haben. Zudem stehen Söder selbst und seine CSU im Moment so glänzend da, dass Revolten eh keinen Sinn hätten: Söder als Nummer zwei auf der bundesweiten Beliebtheitsskala, sein vorsichtiger Kurs in der Pandemie nach wie vor von der Mehrheit unterstützt und die CSU in Umfragen bei der absoluten.

Söder: Genau überlegen, welche Maßnahmen sinnvoll sind

Die historisch einzigartige Gipfelposition markiert freilich auch die Fallhöhe für die Zeit, wenn die akute Krise irgendwann vorbei ist. Als Söder den alten Rivalen Seehofer vor zwei Jahren aus der Staatskanzlei und dann vom Parteivorsitz verdrängte, übernahm er eine von AfD-rechts und grün-links belagerte Partei, aber ein ökonomisches Musterland. Bayern machte nicht nur keine neuen Schulden, sondern zahlte alte zurück. Nun muss auch der Freistaat notgedrungen zurück in die Verschuldung. Im Kern ist das unstreitig. „Wenn wir jetzt nichts tun“, sagt Söder, „dann geht unglaublich viel kaputt.“ Weil der Export als Wirtschaftsmotor ausfalle, solange die übrige Welt weiter im „Corona-Fieber“ liege, müsse man jetzt die Nachfrage hierzulande ankurbeln. Söder wird nicht müde zu betonen, dass Bayern wegen seiner guten Ausgangsposition die Krisenlasten besser stemmen könne als andere.

Aber dass die Junge Union unter ihrem neuen Vorsitzenden Christian Doleschal schon davor warnt, die Schuldenlast bei der jungen Generation abzuladen, statt sie zügig wieder abzubauen, wirft ein erstes Schlaglicht auf kommende Diskussionen. Die werden absehbar weniger erfreulich. Denn selbst wenn die Wirtschaft schnell aus der Corona-Rezession wieder herausfindet, selbst wenn Söders optimistische Beschwörung sich erfüllt, dass Deutschland die Chance habe, „stärker aus der Krise zu kommen als fast alle anderen Länder“, müssen die staatlichen Retter auf Jahre mit den Folgen umgehen.

Statt der freundlichen Grundstimmung der fetten Jahre, in denen das Füllhorn zum Wappenzeichen der Regierenden wurde, lauern da wieder quälende Debatten über Prioritäten oder sogar Einsparungen. Gut möglich, dass die Obergrenze dabei eine Zweitverwendung erfährt. „Wir müssen genau überlegen, welche Maßnahmen sind sinnvoll, welche können wir uns leisten“, warnt Söder.