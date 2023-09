Wahl in Nordhausen Bekommt Deutschland einen ersten AfD-Oberbürgermeister?

Der Himmel ist blau, die Sonne fällt auf den Marktplatz von Nordhausen in Thüringen. Vor dem Wurststand steht eine Mutter Ende 30. Am Kinderwagen sind drei blaue Ballons mit AfD-Logo befestigt. An diesem Sonntag wählt Nordhausen (41.000 Einwohner) einen neuen Oberbürgermeister.

Zwei Anfang-20-Jährige laufen vorbei. Er arbeitet im Einzelhandel, sie im Pflegedienst. Beide wollen am Sonntag AfD wählen, sagen sie. Der junge Mann erhofft sich schnellere Abläufe in den Ämtern und bessere Jugendarbeit. Der Kandidat ist ihm sympathisch. Bei der Bundestagswahl 2017 hat er CDU gewählt.

Im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile Nordhausens zerstört, einige Fachwerkhäuser stehen aber noch. Nordhausen blickt auf eine fast 1100-jährige Geschichte zurück. Dazu gehört das KZ Mittelbau-Dorau, nördlich von Nordhausen, Häftlinge mussten dort unter Tage beim Bau der V2-Langstreckenrakete mithelfen. Heute ist es eine Gedenkstätte. Bekannt ist Nordhausen für den Doppelkorn. Vielleicht auch bald als die erste Stadt in Deutschland, die einen AfD-Oberbürgermeister wählte?

Jörg Prophet, der AfD-Kandidat, trägt schwarze Hosenträger, weißes Hemd, blaue Stoffhose. Der Unternehmer ist 61 Jahre alt. Auf dem Marktplatz ist er umringt von einem knappen Dutzend Wahlkämpfern in blauen Polohemden im Rentneralter, die meisten sind Männer.

Neben Prophet stehen fünf weitere Kandidaten zur Wahl.

AfD-Kandidat Jörg Prophet. Von Rechtsextremisten mag er sich nicht abgrenzen. © Wiki CC

Eine Frau bietet Kuchen an. Prophet ist höflich, sein Auftreten souverän, fast einnehmend. Bürger bleiben am Wahlstand stehen. Man kennt sich. Fragt man Prophet nach dem rechtsextremen Landesvorsitzenden Björn Höcke und der AfD Thüringen, die vom Verfassungsschutz beobachtet und als extremistisch eingestuft wird, sagt er: „Das sehe ich nicht als negativ, sondern als Versicherung dem Bürger gegenüber, dass man bei uns ganz genau hinschaut und jede Grenzüberschreitung sofort ahnden würde.“ Von Höcke distanzieren mag er sich nicht.

Prophet im Kreise von Neonazis

Kürzlich erst begab sich Prophet beim Sommerfest des rechtsextremen Magazins Compact unter Neonazis. Lieber als darüber, na klar, redet Prophet aber über Nordhausen: Als OB sei es sowieso nicht so wichtig, in welcher Partei man ist: „Es geht hier zunächst einmal um Verwaltungsaufgaben.“

Er meint damit Schwimmbad, Radwege, ÖPNV, harmlose Dinge also.

Kai Buchmann, der amtierende parteilose OB, erkennt darin eine Strategie: „Auf den ersten Blick gibt sich die AfD hier als bürgerlich-konservativ. Prophet lässt vieles im Unklaren, spricht keine Bundesthemen an.“

Die Streitigkeiten zwischen Rathaus, Landratsamt und Stadtrat der letzten Jahre verschaffen Prophet Auftrieb. OB Buchmann wurde zeitweise vom Landrat suspendiert, ihm wurde Mobbing und Dienstvergehen vorgeworfen. Dieses Schauspiel, erzählen viele, sei für sie ein Grund, AfD zu wählen.

Pfarrer Wolf-Johannes von Biela macht sich Sorgen um die Zukunft Nordhausens. © Johann Aschenbrenner

Auch Peter Wohlfahrt, Rentner, 66, der mit blauem Hemd am AfD-Stand steht, sieht das so: „Wie man den OB aus dem Verkehr gezogen hat, das geht nicht.“ Hinzukommen Corona, die Inflation, die Unterbringung von Geflüchteten, all das habe dazu geführt, dass die AfD an Zustimmung gewinnt, sagt Buchmann.

Es gibt aber auch ein anderes Nordhausen, sagt die SPD-Kandidatin fürs OB-Amt, Alexandra Rieger. „Wenn Nordhausen so wäre, wie es häufig dargestellt wird, wäre ich nicht mehr hier.“ Aber: „Wenn Prophet gewählt wird, dann kriegen wir eine bleibende Stigmatisierung.“

Ich weiß ganz sicher, dass Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung in Nordhausen keine Mehrheit haben. Es ist noch nichts verloren! Kai Buchmann, amtierender OB (parteilos)

Einem 16-jährigen Schüler, der anonym bleiben will, macht diese Möglichkeit Angst. „Ich werde schon jetzt von anderen Jugendlichen beschimpft, bedroht, weil ich schwul bin. Ich traue mich nicht mehr alleine raus.“ Nach dem Abi will er weg.

Auch zwei älteren Damen, Erzieherinnen in Rente, macht Prophets Kandidatur Angst. Wolf-Johannes von Biela, Pfarrer der größten evangelischen Gemeinde Nordhausens, ist besorgt: „Wir haben sehr viele Betriebe hier, wo ausländische Mitarbeiter sind, in der Hochschule, im Theater, im Krankenhaus. Die fragen sich: Wie kriege ich ein Klima in Nordhausen hin, wo sich diese Menschen noch willkommen fühlen?“

Der Hausmeister der Gemeinde, ein Geflüchteter, würde regelmäßig rassistisch beschimpft. Ein Ausländer, der nicht näher beschrieben werden möchte, weil er Angst vor Repression hat, wenn Prophet gewählt werden sollte, sagt: „Meine Freunde, die auch Ausländer sind, und ich, wollen alle nicht, dass die AfD gewählt wird.“

Wahlplakat Kai Buchmann: die Hoffnung nicht aufgeben. © dpa/Martin Schutt

Gegenwind gibt es also: Der Studierendenrat der Hochschule veranstaltet an diesem Samstag ein Bürgerfest mit dem Motto „AfD auflösen“. Ein Jugendverein, der an die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora angedockt ist, hat dazu aufgerufen, Prophets Wahl zu verhindern.

Doch wenn man in Nordhausen fragt, wie die Chancen für Sonntag stehen, reden die meisten gar nicht mehr darüber, wer die meisten Stimmen holt. Sondern darüber, ob Prophet unter 50 Prozent bleibt und es eine Stichwahl gibt oder nicht. OB Buchmann will nicht aufgeben: „Ich weiß ganz sicher, dass Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung in Nordhausen keine Mehrheit haben. Es ist noch nichts verloren.“