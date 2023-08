„Elektronische Patientenakte für alle“ Bundesregierung sucht noch nach einer Widerspruchsregelung

Die elektronische Patientenakte (ePA) soll die Versorgung von Patienten verbessern, Informationen über die eigene Gesundheit liefern und auch Daten für die Forschung generieren. Denn die in der ePA gespeicherten medizinischen Befunde und Informationen können etwa Doppeluntersuchungen vermeiden und Ärzte und Pflegepersonal wichtige Gesundheitsinformationen mit einem Klick anzeigen.

Zwar haben alle gesetzlich Versicherten bereits Anspruch darauf, eine ePA von ihrer Kasse zu erhalten, doch bisher ist die Nutzerzahl verschwindend gering. Mit einer „ePA für alle“ will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das ändern.

Die Verbändeanhörung zum entsprechenden Gesetz fand diese Woche Dienstag statt. Für Lob sorgt dabei insbesondere die Umstellung von einer ePA, um die Versicherte sich aktiv bemühen müssen, hin zu einer Akte, die ab 2025 automatisch für alle eingerichtet werden soll. Wer das nicht will, könne dann widersprechen, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium.

Unklar ist allerdings, wie der Einrichtung einer ePA beziehungsweise einer bereits bereitgestellten ePA überhaupt widersprochen werden kann. Dabei haben die Kassen mit Bekanntwerden der „ePA für alle“ bereits zahlreiche Briefe von Versicherten erhalten, die ihren Widerspruch äußerten.

Linke fordert bessere Aufklärung der Versicherten

Wie das Verfahren nun genau abläuft, wollte auch Kathrin Vogler wissen, die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion. Wie es in den Antworten der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion heißt, obliege „die nähere Ausgestaltung des Widerspruchsverfahrens den Krankenkassen“. Und weiter: „Diese haben einfache und barrierefreie Widerspruchsverfahren vorzusehen und die Versicherten umfassend über ihre Rechte zu informieren.“

Allerdings haben die Kassen in Sachen ePA in der Vergangenheit für wenig Begeisterung gesorgt. Zur Erinnerung: Seit 2021 müssen die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten eine ePA anbieten. Bis 28. Juni 2023 wurden 704.050 elektronische Patientenakten angelegt, wie es jetzt heißt. Bei den gesetzlichen Kassen versichert sind allerdings 73 Millionen Menschen. Und wie viele der bereits eingerichteten Akten überhaupt mit Daten befüllt sind – also aktiv genutzt werden -, weiß selbst die Bundesregierung nicht.

„Das Löschen der ePA bedarf des gleichen Schutzes wie das Lesen der ePA“, kritisiert Vogler. Dabei könne durch neue elektronische Anwendungen wie die elektronische Patientenakte die Versorgung besser, effektiver und sicherer werden, argumentiert sie. Was allerdings fehle, sei eine bessere Aufklärung der Versicherten, volle Freiheit der Patientinnen und Patienten bei der Vergabe von Zugriffsrechten auf die Patientenakte und nicht zuletzt gute Benutzerfreundlichkeit auch für eingeschränkte und wenig digitalaffine Menschen.

Auch eine Identitätsüberprüfung für jede elektronische Gesundheitskarte (eGK), die im Gesundheitswesen aus Ausweis dient, mahnt Vogler an. „Die katastrophalen Sicherheitslücken, wo ein paar Telefonanrufe ausgereicht haben, um bei den Krankenkassen eine falsche Gesundheitskarte und Zugriff auf sensible Daten zu erhalten, sind entgegen der Aussage der Bundesregierung nach meinen Informationen nicht ausgeräumt“, sagt sie. „Dieselben Krankenkassen sollen nun das sensible Widerspruchsverfahren für die ePA ausgestalten.“

Nur zwei Prozent der Versicherten haben eine eGK mit PIN, die bei der Kasse beantragt werden muss. Lediglich diese geringe Zahl hat dafür eine Identitätsprüfung durchlaufen. Für die Bundesregierung stellt sich damit die Frage, wie vor dem Hintergrund der geplanten „ePA für alle“ die Identität fast aller gesetzlich Versicherten überprüft werden kann. Denn wie im Digitalgesetz geplant, soll die ePA in den Arztpraxen dann auch ohne PIN einsatzbereit sein.