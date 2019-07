Nr. 5: Joods Historisch Museum in Amsterdam

Juden haben das Leben in Amsterdam seit Jahrhunderten mitgeprägt, einer der bekanntesten ist der 1632 hier geborene Philosoph Baruch de Spinoza. Kurz vor Beginn der NS-Deportationen lebten 80 000 Juden in der Stadt, nach dem Holocaust waren es noch 10 000. Heute sind es wieder etwa 15 000.

Das JHM ist ein nationales Museum, es beschränkt sich nicht auf die jüdische Stadtgeschichte Amsterdams, sondern präsentiert auf 2500 Quadratmetern und unter Einsatz von Multimedia jüdische Geschichte und jüdisches Leben in den Niederlanden. Träger ist eine Stiftung, die zur Hälfte vom Staat unterstützt wird. Im Jahr 2018 kamen rund 380 000 Besucherinnen und Besucher, die dort aktuell unter anderem eine Ausstellung zur Kunst der Kabbala sehen können. Sie wirbt mit einem Foto des jungen David Bowie, der sich von der jüdischen Mystik inspirieren ließ. Direktor Emile Schrijver sagt, sein Museum sei immer wieder Gastgeber von Veranstaltungen, auf denen auch Israel und die Situation in den Palästinensergebieten thematisiert würden – aber nicht der BDS. Versuche der israelischen Regierung, die Politik des Museums zu beeinflussen, habe es in der Vergangenheit nicht gegeben, auch sei sein Haus niemals aufgefordert worden, sich zum BDS zu positionieren. Es gibt mehrere pädagogische Programme, in denen auch Antisemitismus thematisiert wird. Ein speziell entwickeltes Programm soll herausfinden, welche Vorstellungen die Besucher vor, während und nach ihrem Museumsbesuch vom Judentum haben.

Der Vorläufer des heutigen Joods Historisch Museum (JHM) wurde 1932 gegründet und 1955 wiedereröffnet. Es hat seit 1987 seinen Sitz im Zentrum des ehemaligen jüdischen Viertels in der Nähe der Mozes en Aaronkerk und des Opernhauses. Dort bildet das Museum mit der Portugiesischen Synagoge, dem Nationalen Holocaust-Museum, dem Kindermuseum und der Hollandschen Schouwburg (ein ehemaliges Theater, das die Nazis zum Sammelplatz für Deportationen umfunktionierten, heute Gedenkstätte) das Joods Cultureel Kwartier (Jüdisches Kulturquartier). (Udo Badelt)