Nr. 1: Jewish Museum New York

Von einer „verspielten Gelegenheit“ war die Rede. Davon, dass das Jewish Museum New York (JMNY) sich von seiner „Gründungsmission entfernt“ habe – nämlich, führend zu sein in der jüdischen Gemeinde. Gleich in mehreren Essays setzten sich verschiedene Autoren zum Beispiel im jüdischen Debattenmagazin „Mosaic“ mit der Frage auseinander, ob das JMNY seiner Aufgabe gerecht werde.

Anlass für die Debatte war der Wechsel der Dauerausstellung. Von 1993 bis 2017 wurde unter dem Titel „Culture and Continuity: The Jewish Journey“ vor allem die jahrtausendealte Geschichte des Judentums nachgezeichnet. Seit 2018 gibt es diese Ausstellung nicht mehr, stattdessen wird mit „Scenes from the Collection“ der Fokus stärker auf Kunst gelegt.

Kritiker werfen dem Museum nun vor, es setze sich zu wenig mit seiner jüdischen Identität auseinander. Der Journalist Menachem Wecker nennt es das „Jewish-in-Name-Only Museum“, das Museum, das das Jüdische nur im Namen trägt. Es geht um die Frage: Wo, wenn nicht in einem jüdischen Museum, können Mitglieder der jüdischen Gemeinde sich mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzen? (Christian Vooren)