Altwerden in Brandenburg Potsdamer Rentner leben günstig, in Cottbus ist es noch besser

Den Potsdamer Rentnerinnen und Rentnern geht es finanziell gut. 1177 Euro haben sie durchschnittlich zum Leben zur Verfügung. Ihre Rentenkaufkraft liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1036 Euro. Das hat eine Auswertung des Prognos-Instituts im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft ergeben.

„Das Ergebnis ist eindeutig“, schreiben die Autorinnen und Autoren. „Rentenbeziehende leben in Ostdeutschland besonders günstig.“ „Denn relativ hohe Renten treffen auf niedrige Lebenshaltungskosten.“ Die Ökonomen setzten für die 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands für die Jahre 2013 bis 2021 geschätzte regionale Mieten und die Durchschnittshöhe der Renten in Bezug.

Rentenkaufkraft Die Rentenkaufkraft zeige, wie viel der regionale Rentenzahlbetrag vor Ort wert sei, so Prognos-Studienleiter Oliver Ehrentraut. „Niedrige Preise werten die Rente auf – und umgekehrt.“ Insbesondere unterschiedliche Mietpreise sorgen für regional auseinanderklaffende Lebenshaltungskosten. „Am härtesten trifft es diejenigen, bei denen niedrige Rentenansprüche und hohe Lebenshaltungskosten zusammenkommen“, so Ehrentraut.

Potsdam und Südbrandenburg über Bundesdurchschnitt

In den ostdeutschen Top-Regionen erhielten Rentnerinnen und Rentner monatlich mehr als 1200 Euro und damit gut 200 Euro mehr Rente als der Durchschnitt, heißt es in der Studie. Angeführt werde diese Gruppe von ostdeutschen Städten wie Jena, Cottbus, Dresden und Potsdam. Die brandenburgische Landeshauptstadt lag im Bundesranking der kaufkraftstärksten Renten 2021 auf Platz 71 von 400. 2013 war es mit 915 Euro noch Platz 60.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Innerhalb Brandenburgs lag Potsdam 2021 unter dem Landesdurchschnitt von 1241 Euro. Am besten lebt es sich für Rentnerinnen und Rentner in Cottbus. Hier lag die Rentenkaufkraft preisbereinigt bei 1425 Euro. Cottbus hat bundesweit die dritthöchste Rentenkaufkraft.

Mit dem Spree-Neiße-Kreis (1385 Euro) und dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz (1377 Euro), ebenfalls in Süden des Bundeslandes, zählen zwei weitere brandenburgische Regionen zu den Top Ten. In Elbe-Elster lag die Rentenkaufkraft bei 1302 Euro. Hier schlagen die vergleichsweise günstigen Mieten ins Gewicht.

1247 Euro Rente gibt es im Durchschnitt in Potsdam

Die zweithöchste Rente landesweit mit 1247 Euro wird in Potsdam ausgezahlt. Nur in Cottbus lagen die durchschnittlichen Renteneinkünfte 2021 mit 1258 Euro noch höher.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Rentenzahlbeträge seien im Osten spürbar höher als im Westen, heißt es in der Studie. „Im Osten treffen tendenziell hohe Renten auf geringe Preise, folglich ist die Rentenkaufkraft besser als im Westen und vor allem in Ballungsräumen, wo relativ geringe Rentenzahlbeträge und ein hohes Preisniveau zusammenkommen“, so die Autoren.

Am wenigsten komfortabel leben Brandenburgerinnen und Brandenburger rund um Berlin. Mit 1121 Euro ist die Rentenkaufkraft im Havelland am geringsten, gefolgt von Dahme-Spreewald (1123 Euro), Oberhavel (1133 Euro) und Potsdam-Mittelmark (1156 Euro). In Berlin haben Rentnerinnen und Rentner durchschnittlich 1046 Euro zur Verfügung.

Für die Altersvorsorge heißt das, dass die Menschen in wirtschaftlich und einkommensstarken Regionen nicht automatisch abgesichert sind. Vor allem, wenn das Preisniveau dort vergleichbar hoch ist. Die Studienautoren schreiben: „Aber auch in Regionen, in denen die Kaufkraft der Alterseinkommen vergleichsweise hoch ist, lohnt sich weitere Vorsorge.“