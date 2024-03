Bürgermeister lässt Plakat entfernen Aufregung um Anti-Rassismus-Transparent vor Brandenburger Schule

Die Aufregung ist groß in der Elternschaft einer Grundschule im brandenburgischen Bestensee (Landkreis Dahme-Spreewald), südöstlich von Berlin. So groß, dass sich am Dienstagabend mehr als 50 Besucher bei einer Sitzung der Gemeindevertretung einfinden, die meisten davon sind Eltern von Sechstklässlern.