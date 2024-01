Der Architekt der Moderne und die Ruine  In Chorin fand Max Taut seine große Liebe

Unberührt liegt der Schnee auf der Klosterschenke. Diese Stille, sie liegt wie eine warme, schützende Decke über der Landschaft in diesem Winter 1944/45. Die Welt versinkt im tödlichen Chaos. Fast trotzig malt Max Taut in Chorin gegen die Zerstörungswut an. Malt Frieden, weiße Reinheit, winterliche Normalität, malt, weil er seiner Berufung, dem Planen und Bauen von Häusern, nicht folgen kann.