Extremismus an Brandenburger Schulen Sozialforscher: „Es ist immens wichtig, Haltung zu zeigen“

Herr Dannemann, Sie haben im Modellprojekt „Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen“ antidemokratische Äußerungen und Verhaltensweisen an Brandenburger Schulen untersucht und dazu Lehrkräfte an sechs Oberstufenzentren von 2021 bis 2023 begleitet. Mit welchen Haltungen sind die Lehrkräfte konfrontiert?

Wir haben festgestellt, dass antidemokratische Positionen und Einstellungen zum Schulalltag der Lehrkräfte geworden sind. Es sind keine Einzelfälle. An allen sechs Oberstufenzentren gibt es diese Fälle von Diskriminierung wie Rassismus, Sexismus, aber auch Klassismus sowie andere Diskriminierungen im Kontext gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.