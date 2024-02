Tagesspiegel Plus Festliche Gelage und Notversorgung : Tag der Archive in Brandenburg an der Havel lockt mit historischen Einblicken

Staubige Archive, in düsteres Licht getaucht? Von wegen, moderne Archive zeigen am Wochenende, wie es wirklich zugeht beim Verwahren der Vergangenheit. Unter einem besonderem Motto.