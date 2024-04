Im Dorf der großen Baumeister Ein Spaziergang zu Schloss, Tempel, Mühle und Klosterruine in Boitzenburg

Das zweitgrößte Schloss Brandenburgs liegt etwas versteckt, ein Schild an der Straße, schneeweiße Wände leuchten durch die Schatten der Bäume hindurch. Bis eben ging die Fahrt durch die lieblich-ländliche Uckermark, weit gen Norden, etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Vorbei an klaren Seen und sich auf sanften Hügeln erstreckenden Wiesen. Mal grasen Rehe darauf, mal kräftig weiße Rinder, Uckermärker. Sie werden wegen ihres Fleisches geschätzt. Und mitten in der ländlichen Idylle schlummert das Dorf Boitzenburg mit diesem eindrucksvollen herrschaftlichen Schloss.