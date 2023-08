Kürbis, Kronen, Kuhfladen-Bingo Brandenburg startet in die Erntefest-Saison

Sonnenblumen, Kürbis, dicke Ähren, der Sommer geht, ein Großteil der Ernte sollte jetzt eingefahren sein. Sich für die Ernte, die Gaben des Bodens, den Lohn für die Arbeit bedanken, der Gedanke ist alt, wird in den christlichen Kirchen mit dem Erntedankfest gefeiert. Neben den Feierlichkeiten, zu der hoffentlich gelungenen Ernte, gibt es noch weitere Veranstaltungen. So wird dieser Tage die Apfelernte eröffnet, die Weinlese läuft oder beginnt und wer zu viel geerntet hat, kann die Früchte in die Mosterei bringen. Besonders große Früchte werden bei der Deutschen Gemüsemeisterschaft prämiert.